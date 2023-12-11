КС Польщі оголосив рішення суду ЄС про штрафи незаконним

Конституційний суд (КС) Польщі оголосив незаконним рішення Суду Європейського Союзу, який зобов'язав владу країни платити щоденний штраф у зв'язку зі спірною судовою реформою і недотриманням екологічних норм під час видобутку бурого вугілля. Постанова Суду ЄС "суперечить польській конституції", постановив польський суд у понеділок, 11 грудня.

Конституційний суд Польщі перебуває під контролем правлячої консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС) яка, попри поразку на нещодавніх парламентських виборах, залишається поки що при владі.

11 грудня польський Сейм провалив голосування щодо довіри уряду на чолі з чинним прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. З 456 депутатів, які взяли участь у голосуванні, 266 висловили недовіру Моравецькому, натомість на його підтримку проголосувало 190 депутатів. Це голосування дало "зелене світло" опозиції на чолі з Дональдом Туском для початку формування нового уряду.

Судова реформа в Польщі

У жовтні 2021 року Суд ЄС в Люксембурзі зобов'язав Польщу платити щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро. Це було викликано відмовою Варшави виконувати рішення суду ЄС щодо реформи польської судової системи. Штраф було обґрунтовано необхідністю уникнути "серйозної і непоправної шкоди правопорядку Європейського Союзу, а також цінностям, на яких заснований Союз". Серед іншого йшлося про необхідність припинити діяльність дисциплінарної палати Верховного суду, створеної в Польщі 2018 року за ініціативою партії "Право і справедливість". Реформа фактично наділила уряд правом призначати і відправляти у відставку суддів.

У червні 2022 року президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про судову реформу, відповідно до яких дисциплінарну палату Верховного суду було скасовано. Однак замість неї було створено інший орган - Професійну палату відповідальності, 11 членів якої призначає президент. Критики правлячої польської партії визнали реформу поверхневою.

Крім того, у вересні 2021 року суд ЄС ухвалив рішення, відповідно до якого Польща має виплачувати Євросоюзу по 500 тисяч євро за кожен день невиконання постанови суду щодо припинення видобутку вугілля в кар'єрі "Туров", що розташований поблизу Чехії та німецької федеральної землі Саксонія.