Країни Балтії уніфікують застосування санкцій щодо РФ

Прем'єрки Литви, Латвії та Естонії підписали декларацію про регіональний підхід для ефективнішого застосування санкцій ЄС щодо Росії й Білорусі.

Прем'єр-міністерки Литви, Латвії та Естонії - Інґріда Шимоніте, Евіка Сіліня та Кая Каллас відповідно - у середу, 20 грудня, підписали спільну декларацію про єдину імплементацію у цих країнах санкцій Європейського Союзу щодо Росії, яка продовжує війну проти України, та Білорусі, яка є співучасницею агресії.

Як повідомляється на сайті уряду Литви , у декларації зазначається, що закриття лазівок для обходу санкцій ЄС та забезпечення ефективного застосування їх є критично важливим для посилення їхнього впливу та підриву здатності Росії продовжувати агресивну війну.

Документ, зокрема, зобов'язує забезпечити уніфіковані митні перевірки та обмін інформацією. Відповідні органи влади країн Балтії повинні ухвалити відповідні заходи не пізніше 31 січня 2024 року.

Також прем'єрки трьох держав домовилися, що митні органи дотримуватимуться спільних методів розслідування у разі виявлення нерегулярних маршрутів товарів, вимагаючи додаткової документації щодо їх транзиту або кінцевого використання, а також додаткових декларацій від виробників та експортерів для зменшення ризику обходу санкцій.

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Країни також домовилися закликати інші прикордонні держави ухвалити єдиний регіональний підхід до санкцій ЄС.

"Ми наголошуємо на надзвичайній важливості для країн Балтії діяти разом для забезпечення суворого та однакового виконання санкцій. Залишаючись відданими єдиній імплементації санкцій на рівні Європейського Союзу, ми погоджуємося, що, враховуючи наше унікальне географічне положення, регіональний підхід повинен бути ухвалений без зайвих зволікань", - наголосили у декларації Інґріда Шимоніте, Евіка Сіліня та Кая Каллас.

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії

18 грудня Рада Європейського Союзу схвалила 12-й пакет санкцій проти Росії. Санкції, зокрема, передбачають пряму і непряму заборону на імпорт російських діамантів, а також додаткові обмеження на імпорт чавуну, мідних дротів, алюмінієвих дротів, фольги, труб і прокату.

Нові санкції також передбачають вимогу для європейських експортерів на рівні договорів забороняти реекспорт до Росії, або для використання в РФ особливо чутливих товарів і технологій під час продажу їх до третіх країн. Крім того, розширено список заборонених товарів, що можуть сприяти розвитку російського військово-промислового комплексу. До нього включено хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та серводвигуни для безпілотників, верстати та деталі машин.

Крім того, щоб запобігти обходу раніше запроваджених санкцій, ЄС поширив заборону на транзит територією Росії на всі товари військового призначення.