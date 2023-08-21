Косово підтримало гарантії безпеки для України від G7

Республіка Косово приєдналася до декларації країн-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України, ухваленої під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це у соцмережі Х повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, опублікувавши відповідний документ зі своїм підписом від 20 серпня.

"Забезпечення перемоги України та притягнення лідерів Росії до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії. Косово готове сприяти цим зусиллям", - йдеться у його повідомленні.

У заяві про приєднання Косова до так званих "гарантій безпеки" йдеться про те, що наслідки російського вторгнення є катастрофічними для українського народу. Водночас вплив агресії РФ уже поширився "далеко за межі України". "Намагаючись відвернути увагу від своєї незаконної війни, Росія намагається дестабілізувати Західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні", - сказано у повідомлені.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Косово засудило дії РФ та приєдналися до санкцій США та ЄС проти Росії.

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Косово проголосило незалежність у 2008 році, проте Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність республіки визнали понад 100 держав світу, включаючи Німеччину. Україна її дотепер не визнала. Противники такого рішення вважають, що цей крок може послабити позиції України в питаннях анексії Криму Росією та окупованих територій.

Безпекові гарантії від Великої сімки

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 взяли на себе зобов'язання вживати всеосяжних заходів щодо довгострокового гарантування безпеки України та сприяти її економічній стійкості.

Партнери мають намір допомогти Україні створити сучасну армію, яка зможе захистити її зараз і стримати Росію в майбутньому в разі загрози нового вторгнення. Пріоритет у військовій допомозі має бути наданий протиповітряній обороні, артилерії, далекобійним системам, бронетехніці "та іншим ключовим можливостям".

Також план підтримки України включає заходи задля відбудови та надання Україні допомоги в реалізації реформ, необхідних на шляху до членства в ЄС.

Окрім "Групи семи" до зобов'язань приєдналися два десятка партнерів України - Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Чехія, Ірландія, Бельгія, Північна Македонія, Болгарія, Естонія, Латвія і Литва.