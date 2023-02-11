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Марк Тарабелла (л) та Андреа Коццоліно
Марк Тарабелла (л) та Андреа КоццоліноФото: Dirk Waem/Nicolas Landemard/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Корупційний скандал: затримані ще двоє євродепутатів

Олена Перепадя
1 год. тому

Європарламентарів підозрюють в отриманні хабарів від Катару та Марокко в обмін на підтримку позицій країн в Європарламенті.

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В Італії ввечері у п'ятницю, 10 лютого, поліція затримала євродепутата Андреа Коццоліно на підставі європейського ордера на арешт. Раніше у цей день в Брюсселі заарештували і допитали в прокуратурі іншого депутата Європарламенту - Марка Тарабеллу, повідомляє dpa.

Обох політиків звинувачують у тому, що вони отримували вигоди від "третіх країн" задля впливу на рішення в Європейському Союзі. За даними ЗМІ, щодо цих депутатів ідеться про Катар та Марокко. Обох євродепутатів позбавили депутатської недоторканності на початку лютого на тлі розслідування корупційних діянь та виключили з групи соціал-демократів в ЄП.

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Тарабеллу підозрюють, що протягом двох років він "підтримував певні позиції в Європейському парламенті на користь третьої країни в обмін на грошові виплати" на загальну суму від 120 до 140 тисяч євро, йдеться у звіті Європарламенту.

Коццоліно, за даними слідства, також за грошову винагороду "міг бути причетним до актів корупції, які виникли внаслідок втручання однієї чи кількох іноземних держав з метою вплинути на дебати та рішення, які ухвалюються в Європейському Парламенті". І Тарабелла, і Коццоліно заперечують свою провину.

Нагадаємо, корупційний скандал в Європарламенті вибухнув у грудні минулого року, коли у Брюсселі затримали віцепрезидентку ЄП Єву Кайлі та ще п'ятьох осіб. Бельгійська прокуратура підозрює, що Катар намагався через них "вплинути на рішення ЄП за допомогою суттєвих грошових сум та подарунків".  Їм закидають створення злочиннорї організації, відмивання коштів та корупцію. Під час обшуків у підозрбваних вилучені 1,5 мільйона євро. Офіційна Доха відкидає усі закиди у підкупі європейських політиків.   

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