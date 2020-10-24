 Коронавірус в Україні: понад 6 тисяч нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 6 тисяч нових випадків за добу

За останюю добу в Україні підтвердили 6088 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 від початку пандемії сягнула понад 343 тисячі.

В Україні за добу зафіксували 6088 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 6088 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 6088 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у неділю, 25 жовтня. За добу померли 102 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 1753 пацієнти одужали.

Найбільше число виявлених випадків за минулу добу зафіксовано у Харківській (660), Житомирській (440), Львівській (405), Запорізькій (402) областях та у Києві (359). Серед тих, у кого за останн добу підтвердили зараження коронавірусом в столиці України, - й мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося про рекордне добове число нових випадків в Україні - 7517.

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Кількість інфікованих коронавірусом в Україні від початку пандемії становить 343498 людей, померла 6391 людина, в якої підтвердили зараження SARS-CoV-2.

За даними РНБО, одужали від коронавірусної інфекції 141,5 тисячі пацієнтів, а активних хворих налічується 195,6 тисячі.

Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я України, станом на 25 жовтня на стаціонарному лікуванні перебувають 14465 осіб з підтвердженим діагнозом СOVID-19, а на апараті штучної вентиляції легенів - 500 пацієнтів.

З 26 жовтня набуває чинності нове епідемічне зонування в Україні. У "червоній" зоні - вже 10 обласних центрів

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