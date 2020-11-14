Коронавірус в Україні: добовий приріст у 10,7 тисячі випадків заражень

В Україні станом на ранок неділі, 15 листопада, виявлено 10681 новий випадок зараження коронавірусом, зареєстрований протягом минулої доби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що добовий приріст жертв коронавірусної хвороби становив 95 людей, госпіталізовано з COVID-19 1227 людей.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано, як і раніше, в Києві - 921. Також найвищі у країні показники заражень у Запорізькій (868) і Харківській (713) областях та на Одещині і Київщині (по 692).

Напередодні в Україні було зареєстровано рекордні від початку пандемії 12524 нових випадки захворювання коронавірусною хворобою, 13 листопада за добу коронавірус підтвердили у 11787 людей, 12 листопада добовий приріст становив 11057 випадків інфікування

Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії на ранок 15 листопада становить в Україні 535857 осіб, 9603 людини - померли від COVID-19, одужали - 241,4 тисячі осіб.

Нагадаємо, 14 листопада про позитивний тест на коронавірус повідомив Степанов. Протягом тижня, що минув, інфікування коронавірусом було встановлено у президента України Володимира Зеленського, глави президентського офісу Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.