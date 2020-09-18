Коронавірус в Україні: 2966 нових випадків за добу, 41 померлий

В Україні за останню добу зафіксували 2966 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у неділю, 20 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померла 41 людина, в якої підтвердили зараження коронавірусом, 758 пацієнтів одужали.

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Зафіксоване за останню добу число нових випадків - не найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про найвищий показник повідомляли 17 вересня - 3584 нових випадки. Два наступних дні кількість нових випадків також перевищувала три тисячі.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (424) та Києві (343). Днем раніше у столиці повідомили про 400 нових випадків зараження.

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Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 175678 випадків інфікування, 3557 людей з коронавірусом померли, а 77512 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 76 померлих - повідомляли 16 вересня.