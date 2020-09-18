 Коронавірус в Україні: 3240 нових випадків за добу, 40 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 3240 нових випадків за добу, 40 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 3240 нових випадків зараження коронавірусом, 1268 пацієнтів одужали, 48 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Києві.

В Україні за останню добу зафіксували 3240 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 3240 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 3240 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у суботу, 19 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 48 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 1268 пацієнтів одужали.

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Зафіксоване за останню добу число нових випадків - не найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про найвищий показник повідомляли 17 вересня - 3584 нових випадки.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (400), Тернопільській (311), Одеській (281) та Львівській (240) областях.

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 172712 випадки інфікування, 3516 людей з коронавірусом померли, а 76754 пацієнти одужали.

Нагадаємо, про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 76 померлих - повідомляли 16 вересня.

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