Коронавірус в Україні: 2675 нових випадків за добу, 26 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 2675 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у понеділок, 21 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 26 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 672 пацієнти одужали.

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Зафіксоване за останню добу число нових випадків - не найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про найвищий показник повідомляли 17 вересня - 3584 нових випадки. Два наступних дні кількість нових випадків також перевищувала три тисячі, а напередодні - майже три тисячі.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (275) та Харківській області (245).

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Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 178 353 випадки інфікування, 3583 людей з коронавірусом померли, а 78 184 пацієнти одужали.

Нагадаємо, про найбільшу добову кількість жертв з коронавірусом - 76 померлих - повідомляли 16 вересня.