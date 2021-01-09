 Коронавірус у світі: підтверджено вже понад 100 мільйонів випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

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Новини

Коронавірус у світі: підтверджено вже понад 100 мільйонів випадків зараження

За даними Університету Джонса Хопкінса, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 100 мільйонів. Місяць тому цей показник становив 80 мільйонів.

Коронавірус у світі

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі у вівторок, 26 січня, перевищило позначку в 100 мільйонів, що становить 1,3 відсотка населення планети. Це випливає з даних американського Університету Джонса Хопкінса. Приблизно місяць тому цей показник становив 80 мільйонів випадків, а у вересні 2020 року - 30 мільйонів.

Кількість померлих, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, перевищила 2,1 мільйона. Втім, експерти поперджають, що ці показники можуть бути значно нижчими за реальні.

На першому місці за масштабами поширення коронавірусної хвороби у світі залишаються США (25 мільйонів випадків інфікування та понад 423 тисячі смертей). На другому місці - Індія (10,7 мільйона випадків), на третьму - Бразилія (8,8 мільйона), на четвертому - Росія (3,7 мільйона).

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У Європі лідером є Великобританія (3,7 мільйона випадків зараження, п'яте місце в світі), за нею йдуть Франція (3,1 мільйона), Іспанія (2,6 мільйона) та Італія (2,5 мільйона). У Німеччині, за даними Університету Джонса Хопкінса, зафіксовано 2,16 мільйона випадків інфікування. Загалом з початку пандемії в Європі підтвердили майже 30 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Інфографіка: нові випадки зараження коронавірусом в Україні, Польщі, Німеччині, Росії та світі, дані станом на 27 січня 2021 року

Нагадаємо, що кількість зафіксованих з початку пандемії випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона. Померли 22202 людини, в яких підтвердили інфікування.

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