 У США рекордні 310 тисяч нових інфікувань коронавірусом за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

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Новини

У США рекордні 310 тисяч нових інфікувань коронавірусом за добу

Всього в країні підтвердили понад 21,8 мільйона інфікувань коронавірусом та зафіксували майже 369 тисяч летальних випадків, спричинених ускладненнями від COVID-19.

У США - рекордні 310 тисяч нових інфікувань коронавірусом за добу

У США - рекордні 310 тисяч нових інфікувань коронавірусом за добу

У Сполучених Штатах Америки у суботу, 9 січня, зафіксували рекордні 310 тисяч нових заражень коронавірусом за останню добу, повідомляє ресурс COVID tracking project. У країні станом на суботу 131,8 тисячі осіб перебувають у лікарнях з діагнозом COVID-19. Також протягом останньої доби було зафіксовано 3777 нових летальних випадків серед осіб, в яких було підтверджено зараження коронавірусом.

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Середні показники захворюваності, госпіталізацій та смертей у країні за сім днів є рекордно високими. Напередодні, 8 січня, в США вперше підтвердили понад чотири тисячі летальних випадків за добу.

США посідають перше місце за кількістю зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом та смертей через ускладнення, які він викликав. Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у країні виявили більше 21,8 мільйона випадків зараження коронавірусом і більше 368,9 тисячі смертельних випадків. Друге місце після США займає Індія - там офіційно підтвердили більше 10,4 мільйона заражень і понад 150,7 тисячі жертв. 

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