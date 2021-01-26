Коронавірус в Україні: 3776 нових випадків зараження за добу, 145 жертв

За минулу добу в Україні зафіксовано 3776 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 2430 осіб з COVID-19. Про це в середу, 27 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько 2,8 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 145 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 14250 людей. У країні провели за добу 47120 тестувань, зокрема методом ПЛР - 27041 тестів, методом ІФА - 20079. Днем раніше було проведено лише 32 тисячі тестувань.

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Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона, померли 22202 людини, в яких підтвердили інфікування.

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Нагадаємо, що найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч.