Коронавірус у Німеччині: рекордні 23,6 тисячі випадків за добу

У Німеччині протягом минулої доби підтвердили 23 648 випадків інфікування коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні, повідомив у п'ятницю, 20 листопада, Інститут Роберта Коха (RKI). Також зафіксовано 260 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.

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Про попередній рекордний показник (23 542 випадки) Інститут Роберта Коха повідомляв тиждень тому. З початку епідемії COVID-19 у Німеччині інфікування вірусом було підтверджено загалом у 879,6 тисячі осіб. На даний момент зафіксовано 13 630 летальних випадків.

На початку листопада в Німеччині на тлі зростання кількості застудних захворювань і великої завантаженості лабораторій змінили критерії щодо тестування. Як пояснили в Інституті Роберта Коха, рекомендації щодо тестування враховують, зокрема, такі фактори, як симптоми, приналежність до групи ризику та ймовірність інфікування коронавірусом. Тепер у країні тестують в першу чергу тих пацієнтів, які мають симптоми захворювання COVID-19. Кількість проведених тестів скоротилася.

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У тиждень з 9 по 16 листопада 163 лабораторії в Німеччині зробили загалом 1,26 мільйона ПЛР-тестів, причому 9,2 відсотка проведених тестів виявилися позитивними. У попередні два тижні робили понад 1,44 мільйона тестів щотижня.

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Нагадаємо, у Німеччині з понеділка, 2 листопада, до кінця місяця діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.