 Коронавірус: Бундесвер відправив два літаки з медиками до Португалії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2021

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Новини

Коронавірус: Бундесвер відправив два літаки з медиками до Португалії

У Португалії спостерігається стрімке зростання темпів поширення коронавірусу. Німецькі військові надають медичну допомогу.

Пандемія COVID-19 у Португалії

Пандемія COVID-19 у Португалії

Два літаки німецького Бундесверу з командою медиків, необхідним обладнанням та препаратами вилетіли у вівторок, 2 лютого, до Португалії, що опинилась у складній ситуації через сплеск захворювань на COVID-19.

"Ми допомагаємо нашим друзям у Португалії, які перебувають в особливо драматичному становищі, німецьким медичним персоналом та обладнанням", - заявила міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

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Нагадаємо, декілька днів тому міністерство охорони здоров'я Португалії повідомило про катастрофічну ситуацію через гостру нестачу ліжко-місць для інтенсивної терапії у разі тяжкого перебігу спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19. На той час повдомлялося, що на 10 мільйонів жителів Португалії на материковій частині країни лишилося тільки сім таких ліжко-місць.

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Нині в Португалії спостерігається стрімке зростання темпів поширення коронавірусу. Це тоді, коли ще до кінця вересня 2020 року статистика нових виявлених випадків була відносно невисокою. Додає проблем і те, що в країні лютує британський варіант коронавірусу, котрий значно заразніший, а можливо, й значно небезпечніший за теперішній варіант SARS-CoV-2.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), в Португалії від початку пандемії офіційно підтвердили понад 726 тисяч випадків зараження коронавірусом. Кількість жертв COVID-19 в країні наближається до позначки у 13 тисяч. При цьому 43 відсотки усіх зареєстрованих заражень коронавірусом і 44 відсотки летальних випадків припадають на січень 2021 року, зазначають португальські органи охорони здоров'я. 

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