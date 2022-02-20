Королева Великобританії Єлизавета II захворіла на COVID-19, повідомляє у неділю, 20 лютого, агенція АР з посиланням на Букінгемський палац.

Вона відчуває незначні симптоми, схожі на застуду, та продовжить виконувати "легкі" обов’язки у своїй резиденції у Віндзорському замку протягом наступного тижня. Зазначається, що королева отримала три дози вакцини проти коронавірусу.

10 лютого позитивний результат тесту на коронавірус отримав її старший син, спадкоємець трону принц Чарльз, і невістка Камілла, герцогиня Корнуольська. Чарльз уже повернувся до роботи.

6 лютого Єлизавета II відсвяткувала 70-річницю правління. Головні урочистості з цієї нагоди заплановані на червень.

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Королева Великобританії з 1952 року

95-річна королева Великобританії є не тільки монархинею з найтривалішим терміном правління з нині живих, але й найстаршою главою монархії, яка досі перебуває на троні.

Єлизавета II почала правити 6 лютого 1952 року в 25 років. За час її правління у Великобританії змінилося 14 прем'єр-міністрів, починаючи з Уінстона Черчілля. Низка колишніх британських колоній за останні 70 років здобули незалежність, кілька країн Співдружності стали республіками. Cама Великобританія у 1973 році стала членом Європейського Союзу, але залишила його у 2020 році, що отримало назву Brexit.

У 2021 році помер чоловік Єлизавети принц Філіп.