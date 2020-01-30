 У Великобританії набула чинності угода про відносини з ЄС після Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Новини

У Великобританії набула чинності угода про відносини з ЄС після Brexit

Угода регулює подальші відносини Лондона і Брюсселя після виходу Великобританії з Євросоюзу. У ЄС її ще має ратифікувати Європарламент, однак Євросоюз з 1 січня також застосовуватиме угоду.

У Великобританії після схвалення королевою угода про подальші відносини з ЄС набула чинності

У Великобританії після схвалення королевою угода про подальші відносини з ЄС набула чинності

Королева Великобританії Єлизавета II у ніч на четвер, 31 грудня, схвалила закон про ратифікацію угоди щодо подальших відносин Лондона і Брюсселя. Про це повідомив спікер Палати громад, передає інформагенція dpa. Таким чином, укладена минулого тижня угода угода набула у Сполученому Королівстві чинності.

Раніше цього дня законопроєкт про ратифікацію схвалили обидві палати парламенту Великобританії.

"Доля цієї великої країни тепер надійно перебуває в наших руках. (...) 31 грудня о 23:00 (за місцевим часом. - Ред.) знаменуватиме новий початок в історії нашої країни та нові відносини з ЄС як його найближчої союзниці. Цей момент нарешті настав, і зараз час його використати", - заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Ця угода про торгівлю та співпрацю  обсягом майже 1250 сторінок регулює економічні відносини між Лондоном та Брюсселем з 1 січня 2021 року - після завершення перехідного періоду, пов'язаного з Brexit. Також угода регулює низку інших питань, серед яких риболовля, співпраця у сферах енергетики, транспорту, юстиції та правоохоронних органів. Її ухвалення дозволяє уникнути запровадження мит та мінімізувати втрати, пов'язані з пристосуванням до нових умов.

Утім, на кордонах в майбутньому здійснюватиметься контроль, зокрема, щодо дотримання встановлених для товарів стандартів. Також зникає можливість вільного переїзду на постійне проживання громадян ЄС та Великобританії.

Необхідна ратифікація Європарламентом

З боку ЄС угоду напередодні підписали голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент Європейської Ради Шарль Мішель. Згодом підпис під договором поставив і Борис Джонсон.

Раніше угоду схвалили 27 країн-членів Європейського Союзу. Утім, оскільки домовленості було досягнуто лише минулого тижня, часу для необхідної ратифікації договору Європарламентом до кінця поточного року забракло. А тому в ЄС погодили тимчасове застосування угоди з 1 січня 2021 року.

Очікується, що Європарламент ратифікує угоду до лютого наступного року.

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