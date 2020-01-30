У Великобританії набула чинності угода про відносини з ЄС після Brexit

Королева Великобританії Єлизавета II у ніч на четвер, 31 грудня, схвалила закон про ратифікацію угоди щодо подальших відносин Лондона і Брюсселя. Про це повідомив спікер Палати громад, передає інформагенція dpa. Таким чином, укладена минулого тижня угода угода набула у Сполученому Королівстві чинності.

Раніше цього дня законопроєкт про ратифікацію схвалили обидві палати парламенту Великобританії.

"Доля цієї великої країни тепер надійно перебуває в наших руках. (...) 31 грудня о 23:00 (за місцевим часом. - Ред.) знаменуватиме новий початок в історії нашої країни та нові відносини з ЄС як його найближчої союзниці. Цей момент нарешті настав, і зараз час його використати", - заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Ця угода про торгівлю та співпрацю обсягом майже 1250 сторінок регулює економічні відносини між Лондоном та Брюсселем з 1 січня 2021 року - після завершення перехідного періоду, пов'язаного з Brexit. Також угода регулює низку інших питань, серед яких риболовля, співпраця у сферах енергетики, транспорту, юстиції та правоохоронних органів. Її ухвалення дозволяє уникнути запровадження мит та мінімізувати втрати, пов'язані з пристосуванням до нових умов.

Утім, на кордонах в майбутньому здійснюватиметься контроль, зокрема, щодо дотримання встановлених для товарів стандартів. Також зникає можливість вільного переїзду на постійне проживання громадян ЄС та Великобританії.

Необхідна ратифікація Європарламентом

З боку ЄС угоду напередодні підписали голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент Європейської Ради Шарль Мішель. Згодом підпис під договором поставив і Борис Джонсон.

Раніше угоду схвалили 27 країн-членів Європейського Союзу. Утім, оскільки домовленості було досягнуто лише минулого тижня, часу для необхідної ратифікації договору Європарламентом до кінця поточного року забракло. А тому в ЄС погодили тимчасове застосування угоди з 1 січня 2021 року.

Очікується, що Європарламент ратифікує угоду до лютого наступного року.

Читайте також: Британський фінсектор з 1 січня втратить доступ до ринку ЄС