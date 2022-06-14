Конституційний суд України не зміг обрати нового голову

Конституційний суд України (КСУ) у вівторок, 14 червня, не зміг обрати нового голову через відсутність необхідної підтримки жодної з кандидатур, повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

"Сьогодні відбулися вибори голови Конституційного Суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів суддів", - написала вона у Telegram.

За словами Совгирі, повторні вибори нового голови КСУ мають відбутися не пізніше 15 липня. "Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не отримав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць від дня проведення попередніх виборів", - пояснила вона.

Вибори голови КСУ, за словами Совгирі, відбуваються шляхом таємного голосування, а обраним вважається кандидат, за якого проголосують щонайменше 10 суддів. Загалом до складу Конституційного суду входять 18 суддів: по шестеро від президента України, Верховної Ради та з'їзду суддів. Нині є обраними лише 14 суддів.

Голова КСУ-втікач

Термін повноважень колишнього очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького завершився 15 травня 2022 року, а вже за чотири дні на спеціальному засіданні КСУ склала присягу нова суддя Оксана Грищук.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Тупицький незаконно виїхав за кордон, і, за даними Офісу генерального прокурора, нині перебуває в Австрії.

27 травня Тупицького оголосили у міжнародний розшук через систематичне ухиляння від суду. Його підозрюють в низці злочинів проти правосуддя, зокрема в підкупі свідка з метою відмови від давання свідчень, штучному створенні доказів та даванні завідомо неправдивих свідчень.

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Нагадаємо, у березні 2021 року президент України Володимир Зеленський вирішив скасувати указ колишнього президента Віктора Януковича про призначення Тупицького на посаду судді КСУ. Приводом для цього стало рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України, яка дійшла висновку, що подальше перебування Тупицького на посаді становило значну загрозу національній безпеці України. Однак вже у липні Верховний суд визнав протиправними дії Зеленського.