Утік до Австрії: ексглаву КСУ Тупицького оголосили в міжнародний розшук

Колишнього очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук через систематичне ухиляння від суду, повідомляє у п'ятницю, 27 травня, Офіс генерального прокурора України. Тупицького підозрюють в низці злочинів проти правосуддя, зокрема в підкупі свідка з метою відмови від давання показань, штучному створенні доказів та даванні завідомо неправдивих свідчень.

Втеча до Австрії

За даними Офісу генерального прокурора, 17 березня Тупицький незаконно виїхав з України в районі пункті пропуску "Косино" на Закарпатті та наразі перебуває в Австрії. Прокурори наголошують, що ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні.

Також в Офісі генпрокурора нагадують, що Олександр Тупицький має статус підсудного в кримінальному провадженні.

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"За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого - колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов'язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод", - зазначають прокурори.

Крім того, йдеться, що упродовж 2018-2019 років Тупицький неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину. 25 травня 2021 року правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно нього.

Втрата статусу судді та поновлення на посаді

27 березня Тупицький втратив статус судді КСУ в результаті скасування президентом України Володимиром Зеленським указу колишнього президента Віктора Януковича про його призначення, оскільки, відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України, його подальше перебування на посаді судді КСУ становило значну загрозу національній безпеці України. Однак вже у липні Верховний суд визнав протиправними такі дії Зеленського.

15 травня 2022 року у Олександра Тупицького завершився термін повноважень, а вже за чотири дні на спеціальному засіданні Конституційного суду України склала присягу нова суддя КСУ Оксана Грищук.