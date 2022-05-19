Сенат США схвалив виділення Україні 40 мільярдів доларів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини четверга, 19 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга, 19 травня (час київський).

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Сенат США більшістю голосів ухвалив рішення про надання Україні підтримки розміром у майже 40 мільярдів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters. За проголосувало 62 сенатори, а проти - дев'ятеро. Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

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У Львові відкрили третє модульне містечко для вимушених переселенців. Про це повідомив у Telegram глава Львівської ОДА/ОВА Максим Козицький. Йдеться про майже сотню будинків, в яких розмістять 370 людей з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та інших регіонів, де тривають активні бойові дії. Будинки надані Львівській області польським урядом.

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У Сєвєродонецьку від обстрілів загинули щонайменше 12 людей, понад 40 поранених, повідомив голова Луганської ОВА сергій Гайдай. За його даними, росіяни від ранку почали хаотично обстрілюють місто з важкого озброєння. "Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо", - повідомив Гайдай.

++19.00++

Уряд Італії підготував та передав до ООН поетапний план миру в Україні, повідомило видання La Repubblica. За даними ЗМІ, перший етап передбачає припинення вогню та відведення військ від лінії фронту під наглядом ООН. Після цього в короткі терміни має відбутися приєднання України до ЄС при гарантії її неприєднання до НАТО. На третьому етапі планується підписання двосторонньої угоди між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу. При цьому передбачається, що "спірні території", як вони названі в італійському плані, матимуть повну автономію, але за збереження суверенітету України. На останньому етапі буде підготовлено новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями.

++18.20++

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. У Twitter український лідер повідомляє, що обговорив з главою британського уряду оборонну підтримку Україні та можливості для експорту сільськогосподарської продукції та імпорту пального до України.

Джонсон розкрив подробиці військової допомоги. "Я поінформував президента про надання підтримки обороні Україні, включно з далекобійною артилерією, ракетами "берег-корабель" і безпілотними літальними апаратами. Це частина нашого додаткового пакета військової допомоги Україні у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів", - зазначив Джонсон.

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Упродовж останньої доби на телефонну лінію психологічної допомоги для жертв сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими, надійшло більше п'яти десятків дзвінків. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Жертви повідомляють про численні випадки зґвалтування дорослих та неповнолітніх - дівчат і хлопчиків. Найменшій жертві, згідно з повідомленням, один рік. Найстаршій - 78. "Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу!" - написала вона у Facebook.

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Потужність випущених по Маріуполю снарядів в тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму у 1945 році, заявляє Маріупольська міська рада. Міська влада припускає, що під час бомбардувань російські військові використовували протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000. "Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової", - каже мер міста Вадим Бойченко. За оцінками місцевої влади, кількість жертв у Маріуполі складає щонайменше 20 тисяч людей.

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Російська армія намагається відрізати Луганщину від сполучення з іншими регіонами, захопивши трасу "Лисичанськ - Бахмут". Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Ворог зосередив всі сили для того, щоб або взяти Сєвєродонецьк, або перерізати трасу "Лисичанськ - Бахмут". І це навіть не тільки в районі Попасної або Білогорівки. Це вже і біля Бахмута намагається перерізати трасу для того, щоб повністю унеможливити і евакуацію людей, і щоб ми не змогли підвозити гуманітарні вантажі", - йдеться у відеозверненні в Telegram.

++16.30++

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала українців з Днем вишиванки. "У ці непрості часи ми шануємо культуру і традиції України", - йдеться у повідомленні в Telegram Єврокомісії.

++16.01++

Радіостанція "Русское радио" - Україна відтепер звучатиме в ефірі як "Радіо Байрактар", повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. Компанія, що володіє радіостанцією змінила свої позивні та логотип. Відповідне рішення було розглянуте Нацрадою під час засідання 19 травня. Представників компанії під час засідання не було.

++15.30++

"Укрзалізниця" закликала владу РФ забрати трупи російських військовослужбовців, які вже тривалий час зберігають у спеціальних вагонах на території України. Про це йдеться у повідомленні компанії в Facebook. "Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам", - йдеться у повідомленні.

++15.00++

Міжнародному комітету Червоного Хреста вдалося відвідати частину вивезених з "Азовсталі" українських військовослужбовців, які наразі перебувають в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, та зареєструвати близько 200 оборонців. Про це у коментарі "Бабелю"повідомив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко. За його словами, делегація відвідала військових полку "Азов", щоб перевірити, в яких умовах їх утримують. Він додав, що візит мав конфіденційний характер, тому він не може надати якісь подробиці. Водночас Власенко наголосив, що у разі, якщо умови утримання не відповідають стандартам, МКЧХ може звернути на це увагу та вимагати їх покращення.

У офіційній заяві організації повідомляється, що МКЧХ зареєстрував вже сотні українських військовополонених з заводу "Азовсталь". Процес реєстрації бійців, які залишають територію заводу, у тому числі поранених, почався 17 травня, коли було оголошено про процедуру евакуації на окуповані Росією території. Отримана під час реєстрації інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

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