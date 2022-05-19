 Сенат США схвалив виділення Україні 40 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2022

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Новини

Сенат США схвалив виділення Україні 40 мільярдів доларів

85-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 19 травня.

Будівля Конгресу США

Будівля Конгресу США

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини четверга, 19 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга, 19 травня (час київський).

++20.25++

Сенат США більшістю голосів ухвалив рішення про надання Україні підтримки розміром у майже 40 мільярдів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters. За проголосувало 62 сенатори, а проти - дев'ятеро. Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

++19.55++

У Львові відкрили третє модульне містечко для вимушених переселенців. Про це повідомив у Telegram глава Львівської ОДА/ОВА Максим Козицький. Йдеться про майже сотню будинків, в яких розмістять 370 людей з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та інших регіонів, де тривають активні бойові дії. Будинки надані Львівській області польським урядом.

++19.26++

У Сєвєродонецьку від обстрілів загинули щонайменше 12 людей, понад 40 поранених, повідомив голова Луганської ОВА сергій Гайдай. За його даними, росіяни від ранку почали хаотично обстрілюють місто з важкого озброєння. "Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам. Дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо", - повідомив Гайдай.

++19.00++

Уряд Італії підготував та передав до ООН поетапний план миру в Україні, повідомило видання La Repubblica. За даними ЗМІ, перший етап передбачає припинення вогню та відведення військ від лінії фронту під наглядом ООН. Після цього в короткі терміни має відбутися приєднання України до ЄС при гарантії її неприєднання до НАТО. На третьому етапі планується підписання двосторонньої угоди між Україною та Росією щодо Криму та Донбасу. При цьому передбачається, що "спірні території", як вони названі в італійському плані, матимуть повну автономію, але за збереження суверенітету України. На останньому етапі буде підготовлено новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями.

++18.20++

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. У Twitter український лідер повідомляє, що обговорив з главою британського уряду оборонну підтримку Україні та можливості для експорту сільськогосподарської продукції та імпорту пального до України.

Джонсон розкрив подробиці військової допомоги. "Я поінформував президента про надання підтримки обороні Україні, включно з далекобійною артилерією, ракетами "берег-корабель" і безпілотними літальними апаратами. Це частина нашого додаткового пакета військової допомоги Україні у розмірі 1,3 млрд фунтів стерлінгів", - зазначив Джонсон.

++17.51++

Упродовж останньої доби на телефонну лінію психологічної допомоги для жертв сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими, надійшло більше п'яти десятків дзвінків. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Жертви повідомляють про численні випадки зґвалтування дорослих та неповнолітніх - дівчат і хлопчиків. Найменшій жертві, згідно з повідомленням, один рік. Найстаршій - 78. "Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу!" - написала вона у Facebook.

++17.20++

Потужність випущених по Маріуполю снарядів в тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму у 1945 році, заявляє Маріупольська міська рада. Міська влада припускає, що під час бомбардувань російські військові використовували протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000. "Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової", - каже мер міста Вадим Бойченко. За оцінками місцевої влади, кількість жертв у Маріуполі складає щонайменше 20 тисяч людей. 

++16.53++

Російська армія намагається відрізати Луганщину від сполучення з іншими регіонами, захопивши трасу "Лисичанськ - Бахмут". Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Ворог зосередив всі сили для того, щоб або взяти Сєвєродонецьк, або перерізати трасу "Лисичанськ - Бахмут". І це навіть не тільки в районі Попасної або Білогорівки. Це вже і біля Бахмута намагається перерізати трасу для того, щоб повністю унеможливити і евакуацію людей, і щоб ми не змогли підвозити гуманітарні вантажі", - йдеться у відеозверненні в Telegram.

++16.30++

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) привітала українців з Днем вишиванки. "У ці непрості часи ми шануємо культуру і традиції України", - йдеться у повідомленні в Telegram Єврокомісії.

++16.01++

Радіостанція "Русское радио" - Україна  відтепер звучатиме в ефірі як "Радіо Байрактар", повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. Компанія, що володіє радіостанцією змінила свої позивні та логотип. Відповідне рішення було розглянуте Нацрадою під час засідання 19 травня. Представників компанії під час засідання не було.

++15.30++

"Укрзалізниця" закликала владу РФ забрати трупи російських військовослужбовців, які вже тривалий час зберігають у спеціальних вагонах на території України. Про це йдеться у повідомленні компанії в Facebook. "Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам", - йдеться у повідомленні.

++15.00++

Міжнародному комітету Червоного Хреста вдалося відвідати частину вивезених з "Азовсталі" українських військовослужбовців, які наразі перебувають в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, та зареєструвати близько 200 оборонців. Про це у коментарі "Бабелю"повідомив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко. За його словами, делегація відвідала військових полку "Азов", щоб перевірити, в яких умовах їх утримують. Він додав, що візит мав конфіденційний характер, тому він не може надати якісь подробиці. Водночас Власенко наголосив, що у разі, якщо умови утримання не відповідають стандартам, МКЧХ може звернути на це увагу та вимагати їх покращення.

У офіційній заяві організації повідомляється, що МКЧХ зареєстрував вже сотні українських військовополонених з заводу "Азовсталь". Процес реєстрації бійців, які залишають територію заводу, у тому числі поранених, почався 17 травня, коли було оголошено про процедуру евакуації на окуповані Росією території. Отримана під час реєстрації інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

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Дивитись відео 12:28

"Путін показав світу, хто такі українці": історія волонтера, який вивозив людей з Маріуполя (19.05.2022)

  • Колона автомобілів та автобусів, що прямують до Запоріжжя

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Колона до свободи

    Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.

  • Люди, які прибули до Запоріжжя

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Повністю знесилені

    Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.

  • Дві евакуйовані з Маріуполя жінки обідають

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Перший обід

    У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.

  • Чоловік сидить в автобусі і плаче

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Безкінечні страждання

    Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.

  • Дівчинка тримає своїх черепашок, яких вивезла з Маріуполя у сумці

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Врятовані і доглянуті

    В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.

  • Жінка жестами показує, що дуже хоче спати

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Просто поспати

    Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.

  • Ірина Верещук під час розмови з журналістами

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Відкрите та чесне спілкування

    Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.

  • Дівчина з плакатом Військові також люди

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Військові також люди

    У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди".

    Автор: Клаудія Ден


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Черга на автозаправці у Києві (архівне фото)

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