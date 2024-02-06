Компанія Baykar споруджує завод на Київщині - Reuters

Турецька оборонна компанія Baykar Machina розпочала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватиме близько 500 осіб і де вироблятимуться моделі безпілотників Bayraktar TB2/TB3. Про це повідомив генеральний директор турецької компанії Халук Байрактар в коментарі агентству Reuters, оприлюдненому в вівторок, 6 лютого.

"Наш завод будується... нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішнього обладнання, устаткування та організаційної структури", - сказав Халук Байрактар в кулуарах Всесвітньої виставки озброєнь в Ер-Ріяді.

"Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 осіб", - сказав він. Халук Байрактар зазначив, що потужність нового заводу в Україні становитиме близько 120 одиниць на рік, але визнав, що поки що незрозуміло, чи буде виробництво на українському заводі зосереджене на моделі безпілотника TB2 чи TB3.

Відповідаючи на запитання про те, чи питання безпеки, пов'язані з незавершеною повномасштабною війною РФ проти України, стануть на заваді роботи заводу, він сказав, що плани "цілком просуваються вперед" і що "ніщо" не може їх зупинити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани Baykar Machina інвестувати в об'єкт в Україні 100 мільйонів доларів. Крім того, планувалося створення в Україні й сервісного центру для турецьких безпілотників. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив ще в липні 2023 року в ефірі національного телемарафону, що "цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків". У квітні 2023 року повідомлялося, що Україна уклала три угоди з турецьким виробником безпілотників.