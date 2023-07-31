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Baykar Makina створить сервісний центр для БпЛА в Україні

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Міноборони України та турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє, зокрема, дрони Bayraktar, підписали угоду про створення в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників.

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Bayraktar TB2
Безпілотник Bayraktar TB2, який, зокрема, використовує і Україна для відсічі агресії РФФото: PETRAS MALUKA/AFP/Getty Images

Міністерство оборони України та турецька компанія Baykar Makina, виробник, зокрема, дронів Bayraktar, уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Про це у понеділок, 31 липня, повідомляється на сайті міністерства оборони України.

Документ підписали у межах розвитку Рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка набрала чинності 23 січня 2023 року.

Як наголосили в міноборони, створення сервісного центру стане вагомим внеском у посилення оборонних спроможностей України. Державний секретар міністерства оборони України Костянтин Ващенко подякував Туреччині та Baykar Makina за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією.

"Кожен в Україні знає, що таке Bayraktar, знає вашу компанію. Але ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи, створить робочі місця в Україні. Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр", - зауважив Ващенко.

Він наголосив, що наразі політика міноборони спрямована на посилення власних спроможностей із ремонту військової техніки і це стосується не лише дронів, а й важкої бронетехніки та інших засобів ведення бою.

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В Україні побудуть завод Bayraktar

На початку липня стало відомо, що в Україні почали будувати завод з виробництва Bayraktar. В межах цього проєкту турецькі інвестиції за наступні десять років мають скласти 95,5 мільйона доларів. За перші п'ять років має бути створено 355 робочих місць.

У перші місяці війни Bayraktar набув популярності серед українців, які навіть написали про нього пісню та збирали на закупівлю безпілотників гроші для Збройних сил. Всього за три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень на чотири Bayraktar. У компанії Baykar Makina були вражені цим і вирішили віддати три дрони безкоштовно. Подібні збори коштів проводили й у Литві та Польщі. В обох випадках компанія також віддала свої безпілотники безкоштовно.

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