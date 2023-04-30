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Дрони BayraktarФото: Baykar/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Україна підписала три угоди з виробником "Байрактар"

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Між турецькою компанією Baykar та двома підприємствами українського ОПК підписані кілька угод. Їхні деталі не розкриваються, втім "контракти дають експортну виручку і зброю нового покоління".

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Три нові угоди між турецькою компанією Baykar та двома українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу підписані під час офіційного візиту міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна до Стамбула. Про це повідомляється на сайті відомства у неділю, 30 квітня.

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“МінСтратегПром готовий сприяти узгодженню всіх труднощів та усуненню бюрократичних точкових перешкод для подальшого розширення співпраці з Baykar Avia Ventures. Ця співпраця потрібна українським підприємствам вже сьогодні як можливість додаткового нарощування потужностей та виробництва критично важливої для нашого війська техніки”, - зазначив Камишін.

Деталі угод не розкриваються, втім у своєму Telegram міністр зазначив, що  контракти дають Україні експортну виручку і зброю нового покоління.

Угоди укладені на міжнародній виставці авіаційної та авіакосмічної техніки “Teknofest 2023”, яка щорічно проходить у Стамбулі.

Завод з виробництва Bayraktar в Україні

У жовтні 2022 року повідомялося, що турецька компанія Baykar Makina планує побудувати в Україні завод з виробництва безпілотників Bayraktar протягом двох років. Крім того, у компанії заявили, що хочуть інвестувати у розширення виробничих потужностей, які нині дозволяють випускати 20 безпілотників Bayraktar на місяць.

Турецькі інвестиції за наступні 10 років мають скласти 95,5 мільйона доларів. За перші п'ять років реалізації проєкту мають бути створені 355 робочих місць.

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