 Коментар: Президентські вибори у США - Трамп може виграти цю битву | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 28.08.2020

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Світ

Коментар: Президентські вибори у США - Трамп може виграти цю битву

Дональд Трамп погодився балотуватися на другий термін. Тепер слід очікувати, що його кампанія буде сповнена брехнею, страхом та хаосом. І він має усі шанси виграти, пише Інес Поль.

Дональд Трамп на партійному з'їзді республіканців

Дональд Трамп на партійному з'їзді республіканців

Висування кандидатів на партійних з'їздах притаманно багатьом демократіям. А от помпезні заходи у США, де республіканці і демократи зайняті цим відразу кілька днів, - суто американська особливість. І хоча результати складних праймеріз були відомі ще кілька місяців тому, офіційне висування кандидатур супроводжується великими жестами та гарячими промовами.

Претенденти на посаду використовують цей форум для озвучення своїх політичних планів та у надії привести на виборчі дільниці як своїх відданих прихильників, так і потенційних. Коли ж ідеться про кандидата, який вже відбув на посаді президента один із двох дозволених конституцією строків, трибуну і владні атрибути він використовує для того, щоби показати, чого вже вдалося досягти і що ще має бути зроблено.

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Все це, як правило, проходить в антуражі оплесків, ейфорії, конфетті та повітряних кульок. Однак цього року, коли вирує пандемія, усе не так. Масові заходи не проводять в країні, де смертельно високий рівень коронавірусної інфекції. Тому штабам кандидатів довелося значну частину цього гарячого етапу битви за Білий дім перевести у віртуальний простір.

У програші американський народ

Поки важко сказати, хто впорався із цим новим викликом успішніше. Обидві партії використовували політичний шпагат: з одного боку догоджали своїй електоральній базі, а з іншого - намагалися перетягнути на свій бік усіх тих, хто ще не визначився. Адже без їхніх голосів виграти вироби не зможуть ані республіканці, ані демократи.

Керівниця вашингтонського бюро DW Інес Поль

Керівниця вашингтонського бюро DW Інес Поль

Навіть якщо ці заходи з елементами шоу ще не визначили переможця, вже зрозуміло, хто програв - це американський народ, який опинився в суспільстві, якому важко дійти згоди щодо принципових параметрів спільного життя. Одним з таких параметрів є те, що політики мають нести відповідальність за свої слова. Або ж те, що наукові припущення вважаються чинними, доки не буде доведено протилежного.

Дональд Трамп перекреслив усі ці правила. Кожен, хто ставить під сумнів його брехню та викривлення, будь то журналісти або науковці, стає в очах Трампа пропагандистом. Багато американців вірять лише тому, що збігається з їхнім власним світоглядом. Економічні показники свідомо "прикрашають", теоретики змов і конспірацій змальовують інші країни небезпечними силами, які бажають посунути США, а небезпеку смертельного вірусу применшують.

Замість фактів - реаліті-шоу

Обидва партійні з'їзди наочно продемонстрували глибину суспільного розколу у США і те, наскільки підривною виявилася політика брехні останніх років, яку провадила адміністрація Трампа. Тепер же виборча кампанія входить у гарячу фазу. Битва, якої ще не було і у якій факти вже не відіграють жодної ролі, де немає більше загальноприйнятного для більшості сприйняття навколишньої реальності, а є лише одна людина, яка міцно утримує велику частину країни своїм реаліті-шоу.

Демократи далекі від того, щоби представити адекватну відповідь. Навпаки, вони підіграли ворогам демократії тим, що не спроміглися виростити нові політичні кадри, які б не були частиною старої вашингтонської еліти. Багато американських виборців вважають це підтвердженням деградації чинної політичної системи, яка тепер лише опікується власним виживанням.

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Наступними тижнями зможемо побачити, чи вдасться демократичним силам об'єднатися, а поки ще наявним контрольним інстанціям - повернути собі право відрізняти факти від фікції. З огляду на партійні з'їзди та реакції на ці заходи усе це має викликати занепокоєння. Як потенційне переобрання популіста позначиться на демократіях інших країн? Чи це передвісник глобального тренду?

Ми живемо у часи, коли суспільствам стає дедалі важче дійти спільного знаменника в оцінці навколишньої реальності. США стають дедалі більш подібними на реаліті-шоу, у якому учасникам передачі - американським громадянам - пропонують відчути себе героями. Навіть якщо це і цілком відірвано від реальності.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції й Deutsche Welle загалом.

  • Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави і уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і силою визнання - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Згідно з конституцією...

    Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави й уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і "силою визнання" - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

  • Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Система стримувань і противаг

    Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

  • Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні State of the Union (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Сила звернення "Про становище в країні"

    Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні "State of the Union" (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

  • Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Він може просто сказати "ні"

    Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати його вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

  • Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають кордони президентських повноважень. Ці сірі зони, прогалини, уможливили появу другого типу президентського вето - так званого кишенькового вето. За певних обставин, президент може покласти законопроект у глибоку шухляду, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес теж не зможе подолати такий тип вето. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    "Сірі зони" законодавства

    Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають межі президентських повноважень. Ці прогалини уможливили появу другого типу президентського вето - "кишенькового вето". За певних обставин, президент може "покласти" законопроект, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес буде безсилим. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

  • Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як Executive orders, мають силу закону і не потребують жодного додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Крім того, такий указ може бути скасований наступним президентом.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Указ із силою закону

    Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як "Executive orders", мають силу закону і не потребують додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Такий указ може бути скасований наступним президентом.

  • Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус Executive agreement (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Як переграти Конгрес

    Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус "Executive agreement" (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

  • Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Коли без Конгресу не обійтися

    Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

  • У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто перекрити грошовий кран, звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Ультимативний контроль

    У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто "перекрити" грошовий "кран", звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.

    Автор: Ута Штайнвер, Клаус Ассманн, Дмитро Каневський


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