Коментар: Президентські вибори у США - Трамп може виграти цю битву

Висування кандидатів на партійних з'їздах притаманно багатьом демократіям. А от помпезні заходи у США, де республіканці і демократи зайняті цим відразу кілька днів, - суто американська особливість. І хоча результати складних праймеріз були відомі ще кілька місяців тому, офіційне висування кандидатур супроводжується великими жестами та гарячими промовами.

Претенденти на посаду використовують цей форум для озвучення своїх політичних планів та у надії привести на виборчі дільниці як своїх відданих прихильників, так і потенційних. Коли ж ідеться про кандидата, який вже відбув на посаді президента один із двох дозволених конституцією строків, трибуну і владні атрибути він використовує для того, щоби показати, чого вже вдалося досягти і що ще має бути зроблено.

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Все це, як правило, проходить в антуражі оплесків, ейфорії, конфетті та повітряних кульок. Однак цього року, коли вирує пандемія, усе не так. Масові заходи не проводять в країні, де смертельно високий рівень коронавірусної інфекції. Тому штабам кандидатів довелося значну частину цього гарячого етапу битви за Білий дім перевести у віртуальний простір.

У програші американський народ

Поки важко сказати, хто впорався із цим новим викликом успішніше. Обидві партії використовували політичний шпагат: з одного боку догоджали своїй електоральній базі, а з іншого - намагалися перетягнути на свій бік усіх тих, хто ще не визначився. Адже без їхніх голосів виграти вироби не зможуть ані республіканці, ані демократи.

Керівниця вашингтонського бюро DW Інес Поль

Навіть якщо ці заходи з елементами шоу ще не визначили переможця, вже зрозуміло, хто програв - це американський народ, який опинився в суспільстві, якому важко дійти згоди щодо принципових параметрів спільного життя. Одним з таких параметрів є те, що політики мають нести відповідальність за свої слова. Або ж те, що наукові припущення вважаються чинними, доки не буде доведено протилежного.

Дональд Трамп перекреслив усі ці правила. Кожен, хто ставить під сумнів його брехню та викривлення, будь то журналісти або науковці, стає в очах Трампа пропагандистом. Багато американців вірять лише тому, що збігається з їхнім власним світоглядом. Економічні показники свідомо "прикрашають", теоретики змов і конспірацій змальовують інші країни небезпечними силами, які бажають посунути США, а небезпеку смертельного вірусу применшують.

Замість фактів - реаліті-шоу

Обидва партійні з'їзди наочно продемонстрували глибину суспільного розколу у США і те, наскільки підривною виявилася політика брехні останніх років, яку провадила адміністрація Трампа. Тепер же виборча кампанія входить у гарячу фазу. Битва, якої ще не було і у якій факти вже не відіграють жодної ролі, де немає більше загальноприйнятного для більшості сприйняття навколишньої реальності, а є лише одна людина, яка міцно утримує велику частину країни своїм реаліті-шоу.

Демократи далекі від того, щоби представити адекватну відповідь. Навпаки, вони підіграли ворогам демократії тим, що не спроміглися виростити нові політичні кадри, які б не були частиною старої вашингтонської еліти. Багато американських виборців вважають це підтвердженням деградації чинної політичної системи, яка тепер лише опікується власним виживанням.

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Наступними тижнями зможемо побачити, чи вдасться демократичним силам об'єднатися, а поки ще наявним контрольним інстанціям - повернути собі право відрізняти факти від фікції. З огляду на партійні з'їзди та реакції на ці заходи усе це має викликати занепокоєння. Як потенційне переобрання популіста позначиться на демократіях інших країн? Чи це передвісник глобального тренду?

Ми живемо у часи, коли суспільствам стає дедалі важче дійти спільного знаменника в оцінці навколишньої реальності. США стають дедалі більш подібними на реаліті-шоу, у якому учасникам передачі - американським громадянам - пропонують відчути себе героями. Навіть якщо це і цілком відірвано від реальності.

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