Коментар: Патенти на вакцини від коронавірусу - це не проблема

Скасувати патентний захист на вакцини! Швидше вакцинувати світ проти COVID-19! - такими є популярні вимоги, які з жовтня 2020 року висувають до Світової організації торгівлі (СОТ) сто країн. Чому президент США Джо Байден зараз приєднався до цього надто простого рецепту, не зовсім зрозуміло. Він не обґрунтував таку зміну своєї думки, не говорячи вже про офіційне пояснення для партнерів у ЄС. Можливо, це просто популізм.
Проблема дефіциту вакцин, на жаль, є складнішою, ніж твердження багатьох урядів та гуманітарних організацій, що достатньо лише відібрати знання у фармацевтичних компаній, які начебто є такими жадібними до наживи. З одного боку, немає якогось одного патенту на якусь одну конкретну вакцину. Компанії захистили хіба що свої виробничі процеси. Виробництво кожної окремої вакцини проти COVID-19 базується на багатьох патентах, що належать різним фірмам. З іншого боку, вирішальним є не рецепт, а ноу-хау того, як насправді виробляється вакцина. Для цього виробники вакцин повинні видавати ліцензії, обладнувати виробничі потужності та навчати персонал. Звичайно, Світова організація торгівлі в Женеві може давати поради щодо цього.
Непростий рецепт
Ліцензування та співпраця між розробниками та виробниками вакцин має вже давню історію. За даними ЄС, фармацевтичні компанії в усьому світі підписали 200 відповідних угод про передачу технологій. Проблемою є не захист інтелектуальної власності, а брак достатньо великих виробничих потужностей, які зараз створюються в багатьох місцях. Передача документації на вакцину в руки виробника дженериків в Індії чи Південній Африці нічим не допоможе в короткостроковій перспективі. Принаймні, таким чином не вдасться взяти під контроль ситуацію з гострим дефіцитом вакцин, наприклад, в Індії.
Бернд Ріґерт, кореспондент DW у Брюсселі
Заснована на генній інженерії вакцина, як-от препарат BioNTech/Pfizer, містить понад 300 компонентів, які виготовляються в 20 різних країнах. Ці вакцини, як і векторні вакцини від AstraZeneca або Johnson&Johnson, є складними біологічними продуктами, котрі не так легко відтворити, як, наприклад, виготовлені з хімічних речовин таблетки для знеболення.
Єврокомісія готова говорити про патенти та ліцензії, але поки що немає доказів того, що захист інтелектуальної власності затримує виробництво вакцин. Принаймні, такого висновку дійшла СОТ. Самі виробники також заявляють, що патенти не є проблемою і, якщо їхню дію буде призупинено, у виробництві в одну мить нічого не зміниться. Тому правильно, що німецький уряд теж не приймає просто так ці загальні вимоги Вашингтона. Адже брак захисту розробок може призвести до зменшення кількості компаній, які беруть участь у комплексній розробці нових вакцин. Але нам терміново потрібні BioNTech, Moderna, AstraZeneca та інші, щоб уже восени випустити на ринок вакцини, які, можливо, знадобляться для боротьби з мутаціями коронавірусу.
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Розбудова потужностей уже почалася
До речі, ЄС у своїх контрактах на фінансування дослідницької діяльності фармацевтичних компаній вказав, що результати досліджень, що фінансуються за державні кошти, повинні бути опубліковані та відкриті для всіх. Тож немає взагалі якогось патенту, який потрібно скасувати.
Розбудова виробничих потужностей уже триває. Цього року має бути виготовлено близько дев'яти мільярдів доз вакцин. Однак попит оцінюють у приблизно 11,5 мільярда доз. Тому ЄС, США, Індія та інші країни, де є великі фармацевтичні компанії, повинні ще швидше розбудовувати виробництво, заохочувати інвестиції та допомагати виробникам, а не вставляти політичні палиці в колеса.
Хто ділиться своїми вакцинами?
США, Великобританія та Індія могли би, наприклад, допомогти, якби не накопичували сировину для виробництва вакцин або не запроваджували заборони на її експорт. Трансконтинентальні ланцюги постачання сьогодні є величезною проблемою. Євросоюз намагається вмити руки та вказує на свої безкорисливі дії: з ЄС до Азії та Африки експортовано вже 200 мільйонів доз вакцин. Якби президент США Байден також хотів допомогти в короткостроковій перспективі, він міг би нарешті дозволити експорт вакцин від коронавірусу із США.
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Якщо ми хочемо, щоб бідніші країни швидко отримали більше вакцин, ми просто повинні ділитися тими дефіцитними вакцинами, які ми маємо сьогодні. Однак дуже сумнівно, що вдасться знайти підтримку цього рішення у населення Німеччини, Європи чи США. Набагато простіше пропонувати прості рецепти та вимагати призупинити дію патентів, які не особливо й важливі. Але, на жаль, усе це й не є ефективним.
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Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
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Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"
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Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС
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Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу
Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.
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Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік
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Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Логістика вимагає холодного розрахунку
Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.
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Ізраїль підтвердив ефективність вакцини
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Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
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Автор: Андрій Гурков