Коли закінчиться пандемія? Прогнози німецьких науковців

Пандемія нового коронавірусу SARS-CoV-2 вже понад місяць є найбільш обговорюваною темою у світі. І чим далі, тим гостріше постає питання, коли ж вірус відступить. DW зібрала на цю тему найсвіжіші прогнози провідних науковців Німеччини - від вірусологів до математиків.

Рік карантинних обмежень, а потім - вакцина?

Найчастіше німецькі топ-вірусологи називають один рік як термін, впродовж якого доведеться залишити ті чи інші карантинні обмеження суспільного життя. "Боюся, що тема масок і загальних правил гігієни - передусім я маю на увазі дотримання дистанції до оточуючих, тобто протилежне до Октоберфесту (найбільший в світі пивний фестиваль. - Ред.) - нас хвилюватиме, ймовірно, цілий рік", - заявив 22 квітня відомий вірусолог Александер Кекуле (Alexander Kekulé), директор Інституту медичної мікробіології Галле-Віттенбергського університету в інтерв'ю німецькому суспільному телеканалу ZDF.

Александер Кекуле

Головним фактором для відносно швидкої перемоги над коронавірусом науковці називають розробку вакцини. На те, що вже за рік вона з'явиться в необхідних обсягах, сподівається інший авторитетний вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten), який очолює Інститут вірусології берлінської університетської клініки Charité. "Думаю, ми можемо покладатися на науку і очікувати, що до цього моменту в наступному році ми зможемо забезпечити вакциною або двома-трьома різними вакцинами, які зараз одночасно розробляються, значну частину населення", - спрогнозував він в нещодавньому інтерв'ю австрійській суспільній телекомпанії ORF від 24 квітня.

Літо майже без вірусу і новий спалах взимку?

Однак цей рік, з точки зору поширення вірусу і жорсткості карантину, може пройти дуже нерівномірно. "Можливо, сезонний ефект дозволить нам благополучно пережити літо з пом’якшеними заходами, з послабленням нинішніх обмежень", - так спрогнозував Дростен можливий сценарій розвитку подій в тому ж інтерв'ю. За його словами, для такого сценарію важливо, щоб, з одного боку, літо було теплим і сухим. А з іншого - щоб люди відповідально поставилися до потенційних нових розпоряджень і за можливості контактували між собою на відкритому повітрі, а не в приміщеннях.

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Втім, продовження такого сценарію поширення коронавірусу має не дуже позитивний характер. "Колективного імунітету буде все ще недостатньо, і з імунологічно "наївним" населенням ми потрапимо під зимову хвилю (заражень. - Ред.). Це було б небезпечно", - попереджає експерт. У такому разі люди повинні бути готові до того, що серйозні обмеження будуть повторно запроваджені взимку.

Крістіан Дростен

А якщо вакцини від коронавірусу не буде?

Менш оптимістичним в прогнозах щодо термінів розробки вакцини є ще один зірковий вірусолог, очільник Інституту вірусології та досліджень ВІЛ медичного факультету Боннського університету професор Гендрік Штрек (Hendrik Streeck). "Будь-які передбачення про те, що у нас буде вакцина, несерйозні, тому що ми цього не знаємо напевно. Є багато збудників вірусів, вакцини проти яких ми шукаємо роками, і їх досі немає", - нагадав він в інтерв'ю ZDF 24 квітня. Як приклад він навів такі віруси як ВІЛ, гепатит C, малярія і сифіліс.

Як довго коронавірус буде проблемою для людства, якщо вакцина так і не з'явиться? Тут Штрек вказав на парадокс: чим краще вдасться стримувати його поширення в межах, що дозволяють медичним установам допомагати всім пацієнтам, тим довше в суспільстві буде вироблятися колективний імунітет. Експерт вважає, що на це можуть піти роки.

Математики попереджають, що пандемія закінчиться не скоро

До математичного моделювання перебігу і завершення пандемії в Німеччині підходять зі звичною німецькою ґрунтовністю. Над таким проектом спільно працюють відразу три установи - Гейдельберзький університет, Франкфуртський інститут перспективних досліджень та Юліхський дослідницький центр, де розташований один з найпотужніших суперкомп'ютерів у світі. Група науковців уже представила перші результати своєї роботи. Вони не можуть надати відповідь з конкретною датою завершення пандемії, оскільки в дослідженні розглядаються різні варіанти карантинних обмежень та їхнього поступового зняття.

Але якщо резюмувати проміжні результати побудови математичних моделей, то "жоден зі змодельованих сценаріїв не дозволяє сподіватися на те, що вдасться швидко подолати цю кризу", розповіла DW одна зі вчених, що працюють над проєктом, Марія Барбаросса (Maria Barbarossa).

Математики порахували різні моделі розвитку пандемії коронавірусу (символічне фото)

Математичні моделі: пік захворювань - в серпні або листопаді?

Одна з розроблених моделей передбачає поступове і часткове послаблення карантинних обмежень в ФРН. Тобто відкриття шкіл і університетів, багатьох магазинів і ресторанів з початку травня, а з червня - відновлення роботи в офісах і відкриття більшості спортивних та інших об'єднань, але продовження масштабного тестування та ізолювання заражених. В такому випадку розрахунки показують, що пік кількості інфікованих в країні припаде на кінець листопада 2020 року. Тоді в Німеччині, ймовірно, буде 1,3 мільйона активних випадків зараження SARS-CoV-2.

Інший сценарій передбачає поступове, але повне скасування всіх обмежень. Тоді пік прийдеться на кінець серпня або кінець вересня (в залежності від швидкості скасування карантинних заходів), а число одночасно інфікованих в ФРН на піку буде коливатися від 6,3 до 7,2 мільйона громадян.

При цьому якби локдаун в Німеччині зберігся впродовж року, то математичне моделювання спрогнозувало близько 550 тисяч інфікувань (близько 185 тисяч - безсимптомні) і 14 тисяч смертей в країні за весь період епідемії. У розробці всіх прогнозів науковці не брали до уваги сезонність захворювання, оскільки вона поки є недостатньо дослідженою.

Є і кілька моделей, які допоможуть краще зрозуміти можливу ефективність карантину. Якби в Німеччині взагалі не запроваджували жодних заходів, то за весь час епідемії коронавірусом в країні заразилися б 32 мільйонів людей. А за більш суворих обмеженнях загальне число інфікованих становило б 361 тисячу жителів. Станом на 4 травня в Німеччині загалом з початку епідемії зафіксовано близько 165 тисяч випадків зараження SARS-CoV-2. У той же час Марія Барбаросса зізнається, що на сьогодні розрахунки загальної кількості захворювань і смертей від вірусу, а також термінів завершення епідемії "піддаються кількісній оцінці з великою похибкою".