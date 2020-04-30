У Німеччині відкрилися перукарні, музеї та зоопарки

У ФРН розпочався другий етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених у середині березня через пандемію COVID-19. У понеділок, 4 травня, в багатьох федеральних землях дозволили відновити роботу перукарень і музеїв, для вірян знову відкриті церкви, мечеті та синагоги, сотні тисяч школярів повертаються в школи.

У багатьох містах також відкрилися музеї, виставки, зоопарки та ботанічні сади. У землі Саксонія-Ангальт тепер дозволені зустрічі до п'яти осіб при дотриманні мінімальної дистанції 1,5 метра, що дозволяє відновити, зокрема, заняття спортом в клубах і проведення різних освітніх заходів. В інших 15-ти землях залишається в силі заборона на зустрічі більше двох осіб.

У низці земель, зокрема Саксонії-Ангальт, Тюрінгії та Рейнланд-Пфальц, дозволили відкрити всі магазини і торгові центри незалежно від розміру їх торгової площі. Послаблення обмежувальних заходів відбувається при строгому дотриманні правил гігієни, дистанції та інших рекомендацій з метою не допустити другої хвилі коронавірусної інфекції.

Деякі класи шкіл повертаються на заняття

У багатьох федеральних землях відновлюється очне викладання в класах старшої школи, які є випускними наступного року, а також в останніх класах початкової школи. Учні випускних класів повернулися до шкіл ще у квітні. Водночас у всіх випадках йдеться про викладання за значно скороченого розкладу та часткового збереження дистанційного навчання. Решта класів поки продовжують вчитися повністю у віддаленому режимі.

В одній зі шкіл у землі Баден-Вюртемберг

Незначне послаблення обмежень було погоджено 30 травня під час відеоконференції федерального уряду і влади федеральних земель. Зокрема, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністри федеральних земель домовилися про відкриття вуличних дитячих майданчиків. Єдиного терміну для відкриття майданчиків названо не було, у Берліні їх дозволили відвідувати в той же день.

6 травня очікується рішення про дитячі садки, школах і спортивних клубах

Рішення про відкриття дитячих садків, шкіл та відновлення роботи спортивних клубів та об'єднань, у тому числі проведення матчів футбольної Бундесліги, відкладено до 6 травня. Наступним етапом після цього стане вирішення питання про відкриття ресторанів, кафе і готелів.

Перший етап послаблення обмежень почався після великодніх канікул. З 20 квітня відновили роботу невеликі магазини площею до 800 квадратних метрів. Більші філії універмагів, торгові центри здебільшого залишалися закритими. Меблеві магазини як виняток відкрилися у землі Північний Рейн-Вестфалія. Незалежно від торгової площі, знову відкрилися книжкові магазини, автосалони і магазини з продажу і ремонту велосипедів.