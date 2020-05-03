 Перукарні та салони краси запрацюють в Україні з 11 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Новини

Перукарні та салони краси запрацюють в Україні з 11 травня

Також уряд України вирішив відкрити парки, сквери та зони відпочинку. Загальний карантин в країні між тим подовжено до 22 травня.

Ukraine | Symbolbild Coronakrise (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Уряд України у понеділок, 4 травня, ухвалив рішення про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Як повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 11 травня для відвідування будуть відкриті парки, сквери, зони відпочинку.

Крім того, за повідомленням Шмигаля, в Україні запрацюють салони краси і перукарні, музеї і бібліотеки, а також буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в торгівельних центрах. Заклади громадського харчування працюватимть на винос, але літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності, працюватимуть також. На закритих спортивних базах проводитимуться тренування в командних видах спорту для професійних команд.

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Прем'єр-міністр повідомив, що детальний перелік заповаджуваних послаблень буде оприлюднений протягом двох днів.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 4 травня вирішив продовжити дію карантину в країні до 22 травня, запровадивши скасування деяких обмежень з 11 травня. При цьому глава уряду зазначив, що у разі спалаху захворюваності в одному з регіонів після 11 травня місцева влада вводитиме локальні обмеження.

Станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено 12331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Хворобу підтверджено, зокрема, у майже 2,4 тисячі медиків. Найбільше інфікованих зареєстровано у Чернівецькій області - 1887, у Києві - 1535, а також на Івано-Франківщині - 984.

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