 Німеччина: темпи поширення COVID-19 зменшуються | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина: темпи поширення COVID-19 зменшуються

Інститут Роберта Коха повідомляє про тенденцію зменшення добової кількості випадків зараження коронавірусом та летальності від коронавірусної хвороби COVID-19.

В одному з будинків для літніх людей в Німеччині

В одному з будинків для літніх людей в Німеччині

У Німеччині знижується швидкість поширення коронавірусної інфекції та смертність від неї. Як повідомив у неділю, 3 травня, Інститут імені Роберта Коха, протягом минулої доби у країні зареєстровано 793 нових випадки зараження вірусом SARS-CoV-2.

2 травня цей показник становив 945, напередодні - 1939 нових інфікованих. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні станом на неділю сягнула позначки 162496 осіб.

За минулу добу від спричиненої коронавірусом пневмонії COVID-19 у Німеччині померли 74 пацієнти. У суботу, 2 травня, було зафіксовано 94 летальні випадки, в п'ятницю - 193. Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в Німеччині - 6649.

Водночас число пацієнтів, які одужали від коронавірусу, зросло протягом минулої доби приблизно на 1600 до 130600. Таким чином, в лікарнях і на домашньому карантині на даний час перебувають трохи більше 25 тисяч людей.

Про зменшення добової смертності від COVID-19 повідомляє і Франція.

Також за темою

Spanien Corona-Pandemie | Fast 98.000 Corona-Todesfälle in Europa

Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила три мільйони 27.04.2020

Коронавірусом SARS-Cov-2 заразилися понад три мільйони людей у всьому світі. Понад 208 тисяч померли від хвороби COVID-19. Водночас більш ніж 878 тисяч інфікованих одужали, повідомляє Університет імені Джонса Гопкінса.

Berlin | Pressekonferenz: Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts

Обмежувальні заходи в ФРН мають дієвий вплив - Інститут Роберта Коха 03.04.2020

Для скорочення темпів інфікування коронавірусом у Німеччині закликають змінити розклад руху громадського транспорту та збільшити кількість вагонів, щоб людям було легше тримати дистанцію один від одного.

Liegestühle auf der Kanzelwand

Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі 27.04.2020

Куди ми подорожуватимемо, коли нарешті знову зможемо це робити? Наскільки сильно пандемія COVID-19 змінить сферу туризму? На ці питання відповідає Ульф Зоннтаґ з Інституту досліджень туризму та курортів Північної Європи.

Реклама

Докладно

У ЄС розмірковують над подальшою санкційною політикою щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?  

Прапори ЄС та Молдови

Повернення заробітчан: як це було у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію Covid-19 повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  