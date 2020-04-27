Німеччина: темпи поширення COVID-19 зменшуються

У Німеччині знижується швидкість поширення коронавірусної інфекції та смертність від неї. Як повідомив у неділю, 3 травня, Інститут імені Роберта Коха, протягом минулої доби у країні зареєстровано 793 нових випадки зараження вірусом SARS-CoV-2.

2 травня цей показник становив 945, напередодні - 1939 нових інфікованих. Загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні станом на неділю сягнула позначки 162496 осіб.

За минулу добу від спричиненої коронавірусом пневмонії COVID-19 у Німеччині померли 74 пацієнти. У суботу, 2 травня, було зафіксовано 94 летальні випадки, в п'ятницю - 193. Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в Німеччині - 6649.

Водночас число пацієнтів, які одужали від коронавірусу, зросло протягом минулої доби приблизно на 1600 до 130600. Таким чином, в лікарнях і на домашньому карантині на даний час перебувають трохи більше 25 тисяч людей.

Про зменшення добової смертності від COVID-19 повідомляє і Франція.