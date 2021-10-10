Коаліція за клімат: десятки тисяч людей вийшли на екологічний марш у Брюсселі

У неділю, 10 жовтня, десятки тисяч людей у Брюсселі маршували з вимогою більш рішучих кроків для протидії кліматичним змінам. Дехто з учасників був одягнений в костюми риб, тигрів чи полярних ведмедів, які знаходяться на межі зникнення, пише AP.

За даними організаторів, у центр Брюсселя вийшли 70 тисяч людей, у той час як поліція повідомляє про близько 50 тисяч учасників. Організаторами протесту виступили майже 80 організацій, які назвали себе "Коаліцією за клімат". Англійською, французькою, голландською мовами учасники вимагали кліматичної справедливості. Серед них були також місцеві політики.

Діти на кліматичному марші в Брюсселі

Вимоги рішучих дій перед кліматичним саміту

Востаннє масштабні кліматичні акції в Брюсселі відбувались ще до початку пандемії коронавірусу.

"Дуже багато сталося відтоді, коли була наша попередня акція. І хоча політичні кроки були, ми вважаємо, що встановлені нашим урядом цілі недостатньо амбітні… Одна річ - говорити про необхідність дій, а інша - робити щось конкретне", - зазначила представниця Greenpeace у Бельгії Занна Ванрентергем у коментарі The Brussels Times.

Акція набула особливої актуальності після руйнівної західноєвропейської повеніу липні цього року. Тоді у Бельгії загинули десятки людей.

Марш відбувся за три тижні перед кліматичним самітом ООН у Глазго, на якому 31 жовтня -12 листопада світові лідери мають узгодити план дій по боротьбі з глобальним потеплінням. Втім, екологи побоюються, що лідерам не вдасться виробити ефективну спільну політику зі зменшення викидів вуглецю на планеті.

Нагадаємо, що подібні марші також відбулися восени у німецькому Берліні та італійському Мілані.