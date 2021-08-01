У Берліні тисячі людей вийшли на акцію за солідарне суспільство

Учасники акції, організованої за участю 350 організацій, вимагають соціальної справедливості та солідарного суспільства.
У Берліні у суботу, 4 вересня, тисячі людей вийшли на акцію на підтримку "відкритого та солідарного суспільства". В акції, організованій альянсом Unteilbar ("Неподільні" Ред.) взяли участь численні профспілки, партії та асоціації. За даними поліції, загалом на марш вийшли близько десяти тисяч людей. Організатори оцінили число учасників в 30 тисяч, передає агенція dpa.
Альянс Unteilbarоб'єднує близько 350 ініціатив і організацій. До них належать профспілки, правозахисні організації Amnesty International, організація Pro Asyl, яка допомагає біженцям, та рух на захист клімату Fridays for Future. Альянс виступає на підтримку "солідарності, соціальної справедливості, прав людини та послідовних дій проти кліматичної кризи".
Серед іншого, учасники акції виступають за послідовну боротьбу з дискримінацією і бідністю, а також за покращення умов праці. "Як неподільне громадянське суспільство ми чітко дали зрозуміти: Ми хочемо інших політичних пріоритетів", - заявила одна з організаторок акції Анна Спанґенберґ (Anna Spangenberg).
365 осіб були затримані під час акції протесту проти коронавірусних обмежень у центрі Берліна. Під час сутичок постраждало десятеро поліцейських.
Кілька сотень осіб взяло участь в акції протесту у Берліні, вимагаючи більшої свободи для клубного життя німецької столиці.