 У Берліні тисячі людей вийшли на акцію за солідарне суспільство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2021

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Новини

У Берліні тисячі людей вийшли на акцію за солідарне суспільство

Учасники акції, організованої за участю 350 організацій, вимагають соціальної справедливості та солідарного суспільства.

Учасники акції в Берліні

Учасники акції в Берліні

У Берліні у суботу, 4 вересня, тисячі людей вийшли на акцію на підтримку "відкритого та солідарного суспільства". В акції, організованій альянсом Unteilbar ("Неподільні" Ред.)  взяли участь численні профспілки, партії та асоціації. За даними поліції, загалом на марш вийшли близько десяти тисяч людей. Організатори оцінили число учасників в 30 тисяч, передає агенція dpa.

Альянс Unteilbarоб'єднує близько 350 ініціатив і організацій. До них належать профспілки, правозахисні організації  Amnesty International,  організація Pro Asyl, яка допомагає біженцям, та рух на захист клімату Fridays for Future. Альянс виступає на підтримку "солідарності, соціальної справедливості, прав людини та послідовних дій проти кліматичної кризи".

Учасники акції в Берліні

Учасники акції в Берліні

Серед іншого, учасники акції виступають за послідовну боротьбу з дискримінацією і бідністю, а також за покращення умов праці. "Як неподільне громадянське суспільство ми чітко дали зрозуміти: Ми хочемо інших політичних пріоритетів", - заявила одна з організаторок акції Анна Спанґенберґ (Anna Spangenberg).

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Під час протестів COVID-скептиків у Берліні було затримано понад 360 осіб

365 осіб були затримані під час акції протесту проти коронавірусних обмежень у центрі Берліна. Під час сутичок постраждало десятеро поліцейських.  

У Берліні на човнах демонстрували проти COVID-обмежень у клубах

Кілька сотень осіб взяло участь в акції протесту у Берліні, вимагаючи більшої свободи для клубного життя німецької столиці.  

У Берліні тисячі людей протестували проти COVID-обмежень

Попри заборону тисячі людей вийшли на вулиці німецької столиці із протестом проти тиску на невакцинованих та проти заходів для боротьби з поширенням коронавірусу. Поліція затримала десятки осіб.  

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Auf dem Landwehrkanal wird zahlreichen Schlauchbooten die Teilnahme an einer Demonstration mit Booten aus Protest gegen das Tanzverbot im Freien verwehrt. Clubs und Diskotheken dürfen weiterhin ihr reguläres Angebot nicht aufnehmen. Sogenannte Tanzlustbarkeiten dürfen im Freien zwar mit bis zu 250 zeitgleich Anwesenden wieder durchgeführt werden. Sie dürfen nur von Personen aufgesucht werden, die negativ getestet sind. +++ dpa-Bildfunk +++

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