КНДР повідомила про успішний тест "тактичної керованої зброї нового типу"

Влада Північної Кореї повідомила про успішне випробування "тактичної керованої зброї нового типу". Згідно з поширеною в неділю, 17 квітня, інформацією державних ЗМІ КНДР, новий вид озброєнь покликаний стрімко підвищити здатність "фронтових далекобійних артилерійських частин" завдавати удару, а також має зміцнити "ефективність введення в експлуатацію тактичної ядерної зброї КНДР та диверсифікації її вогневих завдань".

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За дебютом нового ракетного озброєння традиційно спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. На опублікованих держЗМІ КНДР кадрах видно тягач з чотирма транспортно-пусковими контейнерами (ТПК). Об'єктиви камер задокументували пуск ракети з одного ТПК. На іншому фото видно вибух на одному з морських островів унаслідок ураження ракетою.

Сеул: Дві ракети пролетіли 110 кілометрів

Тим часом у міноборони Південної Кореї повідомили, що напередодні ввечері війська КНДР зробили два ракетні пуски. Обидва запущені убік моря зі східного узбережжя об'єкти пролетіли 110 кілометрів, досягши максимальної висоти у 25 кілометрів. Максимальна швидкість обох ракет була нижчою за чотири швидкості звуку, йдеться в повідомленні міноборони Південної Кореї, яке наводить інформагенція Reuters.

Нагадаємо, останнім часом КНДР форсує свою ракетну та ядерну програми. Наприкінці березня Пхеньян випробував міжконтинентальну ракету, що, за оцінками, може досягти будь-якої точки на території США. Цьому пуску передувала низка запусків інших - значно менших балістичних і крилатих ракет.

У відповідь на нещодавній тест міжконтинентальної ракети Пхеньяном Сполучені Штати оголосили посилення санкцій проти КНДР.

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