КМУ скасував електронні аукціони на ProZorro до кінця війни

В Кабміні таке рішення пояснюють тим, що учасники не можуть доєднуватись до аукціонів через відсутність електроенергії. Аукціони обіцяють повернути після звершення війни, але, можливо, лише як опціональний інструмент.

Кабінет міністрів України з вівторка, 3 січня, скасував проведення електронних аукціонів через систему державних закупівель ProZorroна період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, повідомила пресслужба уряду.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в ProZorro, будуть проводитися без аукціону", - зазначила перша віце-прем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко. Відповідні зміни до правил проведення торгів внесені постановою уряду №1495 від 30 грудня 2022 року.

В Кабінеті міністрів стверджують, що брак електроенергії через постійні атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури України перешкоджає учасникам торгів на ProZorro брати участь в електронних аукціонах. "Рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - запевнила Свириденко.

Вона також пояснила, що за нових умов вигравати тендери будуть ті учасники, які запропонують найнижчу ціну під час подання пропозиції.

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Аукціони можуть зробити опціональними

Віцепрем'єрка також анонсувала можливі зміни в системі публічних закупівель і на постійній основі. "Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника", - зазначила вона.

За словами Свириденко, після аналізу роботи майданчику у нових умовах будуть зроблені висновки, і якщо підтвердиться, що "в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною" - аукціони повернуть "як опціональний інструмент".

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Поради від ProZorro

У повідомленні ProZorro, присвяченому скасуванню аукціонів, наведено декілька порад у зв'язку зі скасуванням аукціонів. Зокрема замовникам радять: привести тендерну документацію у відповідність до нових умов, врахувати скорочення строків проведення закупівель, переглянути строки подання пропозицій, щоб постачальники встигли їх підготувати.

Постачальникам рекомендують: подавати пропозицію з ціною, яка, на їхню думку, дасть можливість виграти, не відкладати подання пропозиції на останній момент, завантажувати всі необхідні документи на етапі подання пропозиції, оскільки потім через відсутність світла може не бути можливості вчасно додати документи і виправити помилки.

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