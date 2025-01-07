КМІС: Рівень довіри до Зеленського - найнижчий за час війни

52 відсотки українців у грудні висловили довіру президенту, що на 7 відсотків менше, ніж у вересні. Соціологи пояснюють зниження рейтингу насамперед невизначеністю населення.

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського в грудні 2024 року становив 52 відсотки, що стало найнижчим показником за період повномасштабної війни Росії проти України. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у вівторок, 7 січня.

Недовіру главі української держави висловили 39 відсотків респондентів, у березні 2022 року таких було сім відсотків. Решта дев'ять відсотків, за результатами опитування в грудні, не змогли визначитися з відповіддю. Хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним - плюс 13 відсотків, зауважили соціологи.

Нижчий показник довіри за рахунок невизначеності

За даними КМІС, грудневий показник довіри президентові став найнижчим за останні три роки. Так, наприкінці 2023 року президентові довіряли 77 відсотків опитаних, однак до лютого 2024-го довіра знизилася до 64 відсотків, а до травня 2024 року - до 59 відсотків, тоді як частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22 відсотків до 36.

"До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до президента (тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра)", - пояснили соціологи.

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Більше недовіри - на Сході та Півдні

У регіональному розрізі ситуація з довірою до Зеленського відрізняється не суттєво. Дещо краще ставлення до президента висловлюють на Заході (баланс довіри-недовіри +27 відсотків) і в Центрі (+13 відсотків). На Півдні і Сході баланс довіри-недовіри близький до 0, тобто приблизно однакова частка населення висловлює позитивне і негативне ставлення.

Як зауважили в КМІС, довіра президенту більше пов'язана з рівнем оптимізму населення, аніж регіоном проживання. Так, серед тих, хто песимістично налаштований щодо майбутнього, 57 відсотків не довіряють Зеленському, довіру ж висловлює 31 відсоток. Серед респондентів з невизначеними поглядами 42 відсотки довіряють главі держави, тоді як проти виступають 49. Серед оптимістів 67 відсотків висловлюють довіру Зеленському, а 26 - не довіряють.

"З одного боку, можна припустити, що нижча довіра чи розчарування в президентові може вести людину до песимістичних оцінок майбутнього. З іншого боку, вплив може бути і зворотним – посилення песимістичних поглядів на майбутнє країни може зумовлювати і більш похмурий погляд на діяльність влади", - зауважили в КМІС. Водночас, на думку соціологів, не можна виключати вплив третього фактору, який водночас впливає і на довіру владі, і на рівень оптимізму, як-от успіхи чи їх брак на полі бою.

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