Опитування: Рівень песимізму серед українців збільшився

Сподівання на краще в 2025 році висловили 45 відсотків українців, що є нижчим показником у порівнянні з минулим роком.

Сподівання, що наступний рік буде кращим за 2024-й, мають 45 відсотків українців, що на шість відсоткових пунктів менше за показник минулого року. Такими є дані соціологічного опитування групи "Рейтинг" спільно з Gallup International, оприлюднені у понеділок, 30 грудня.

Так, на погіршення очікують 27 відсотків респондентів, ще п'ята частина вважає, що 2025 рік буде таким самим, як і рік, що минає. Вісім відсотків респондентів відповіли невизначено.

"У порівнянні з минулим роком, оцінки змістилися до більш песимістичних очікувань. Минулого року 51 відсоток мав позитивні очікування, а 17 відсотків - негативні", - зазначили соціологи.

Набільш оптимістичні щодо 2025 року - пенсіонери

На глобальному рівні, Україна посіла 15 місце серед країн з найбільш позитивними очікуваннями від 2025 року. У трійці лідерів - Саудівська Аравія, Китай та Косово. Водночас серед держав Східної Європи Україна - на першому місці, адже у Польщі, Болгарії, Сербії та Боснії Герцеговині дослідники зафіксували від'ємні показники.

Найбільш оптимістично на наступний рік налаштовані українці віком понад 65 років: серед них 54 відсотки висловилися позитивно. З іншого боку, як вказують соціологи, молодь віком 18-24 роки переважно не очікує на зміни - третина вважає, що 2025 буде таким самим, як і рік, що минає.

Соціологи звертають увагу, що в питанні очікувань спостерігається кореляція з фінансовим становищем: більш забезпечені респонденти рідше висловлюють песимізм щодо ситуації у 2025-му.

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Понад половини українців песимістичні щодо розвитку економіки

Особливо песимістично українці налаштовані щодо питання економічного процвітання. Так, лише 13 відсотків респондентів висловили надію на покращення, тоді як на економічні труднощі чекають 63 відсотки. Ще п'ята частина вибірки не очікує на зміни в цій сфері, а п'ять відсотків вагаються з відповіддю. Минулого року показник віри в економічне процвітання країни становив 17 відсотків, водночас 52 відсотки українців очікували на труднощі.

Як вказали в Групі "Рейтинг", очікування українців щодо економічного становища на наступний рік є в цілому гіршими, ніж в інших державах Східної Європи. У цьому регіоні економічних труднощів очікують близько третини респондентів.

Загалом Україна посіла 32 сходинку за Індексом очікувань економічного процвітання, увійшовши до трійки країн з найменшими показниками. Крім України, це також Німеччина (на 33 місці) та Австралія (на 34).

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