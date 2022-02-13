Кличко закликав світ підтримати Україну через загрозу нового нападу РФ

Мер Києва Віталій Кличко закликав світ до солідарності із Україною. "Ми в Україні готові до найгіршого, зараз світ має надати нам підтримку", - заявив політик в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, яке вийде в неділю, 13 лютого.

За словами Кличка, президент РФ Володимир Путін прагне світового впливу. "Захід повинен знати, що після України на черзі будуть країни Балтії... Ми - лише початок", - зазначив київський мер.

"Якщо Олаф Шольц (Olaf Scholz) та інші державні лідери говоритимуть з Путіним, вони повинні ясно дати йому зрозуміти одне: вся наша країна боротиметься проти нападу, і це матиме дуже серйозні наслідки", - наголосив Кличко.

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Шольц їде до Києва та Москви

Канцлер ФРН Олаф Шольц має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого, а наступного дня після зустрічі глава уряду Німеччини відвідає Москву. Втім МЗС Німеччини напередодні попросило своїх громадян утриматись від поїздок в Україну без нагальної потреби.

Раніше, 27 січня в інтерв'ю DW Віталій Кличко висловився за дипломатичне врегулювання конфлікту, але наголосив, що його не досягти за рахунок інтересів України. "Адже не секрет: Росія бажає відновити радянську імперію. Але ми не хочемо назад у СРСР", - заявив Кличко.

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24 січня в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild мер Києва також звинуватив Німеччину у "зраді друзів" за відмову узгодити постачання зброї Україні.

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