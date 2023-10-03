МВС: Можливі штрафи для ухилянтів при поверненні в Україну

Влада обговорює, як карати чоловіків, які виїхали з України під час мобілізації, повідомив Ігор Клименко. Тим, хто зробив це легально, після повернення може загрожувати штраф, нелегалам - кримінальна відповідальність.

Серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії і мобілізації, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю виданню "Українська правда", оприлюдненому у вівторок, 3 жовтня.

Він зауважив, що питання покарання чоловіків, які залишили країну, комплексне. "Тут є юридична сторона і моральна сторона. Моральна сторона - це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебував за кордоном", - зазначив міністр, додавши "проблема з часом стане соціальною".

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Водночас Клименко наголосив: необхідно з одного боку працювати над поверненням чоловіків в Україну, з іншого - розрізняти тих, хто виїхав з країни нелегально, і тих - то виїхав на законних підставах але не повернувся.

"Тут держава зараз шукає ту золоту середину, щоб їх, з одного боку, можна було повернути в Україну (…) Можливо це буде штраф, адміністративний штраф, після повернення з-за кордону в Україну", - зазначив міністр.

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При цьому він наголосив, що якщо чоловік виїхав з України по підроблених документах - йтиметься вже про кримінальну відповідальність.

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