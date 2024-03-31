Кличко відреагував на дискусію у ФРН про заморожування війни

Мер Києва відкинув будь-які обговорення варіанту замороження війни в Україні, дискусія щодо чого останнім часом пожвавилася у Німеччині. Натомість він запропонував збільшити підтримку Києва, зокрема системами ППО.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував вислови голови фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольфа Мютценіха, який запропонував заморозити війну, яку Росія розв'язала проти України. У відео-інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому у неділю, 31 березня, Кличко зазначив, що ця позиція Мютценіха є "неправильною". "Віддати Росії частину України? Питання так не стоїть. Це не обговорюється", - зазначив мер Києва.

Він наголосив, такий крок не може бути компромісом. "Росія знову нападе і знову буде шукати компроміс?" - пояснив Кличко. Натомість у боротьбі проти Росії Україні потрібна більша підтримка, зокрема системами протиповітряної оборони Patriot, зауважив мер Києва.

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У цьому контексті Кличко прямо попередив щодо подальших російських атак на українську столицю, яка, за його словами, "була і залишається мішенню для Путіна".

Впершеідею замороження війни в Україні Мютценіх озвучив під час дебатів у Бундестазі щодо крилатих ракет Taurus для Києва. Він запропонував замість того, щоб продовжувати дискусію, як вести війну, подумати про те, як її "заморозити" та потім закінчити. Ця заява спричинила різку критику, а від позиції глави фракції відсторонилися не лише політичні опоненти, а й соратники з СДПН, зокрема міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Міністр запевнив, що заморожування війни "буде на руку Путіну" та припустив, що риторика Мютценіха свідчить про бажання миру. Утім, глава фракції знову наголосив, що має на увазі саме "замороження".

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