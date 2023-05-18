Кличко відповів на петицію киян про землю для УПЦ МП

Мер Києва підтримав петицію про розірвання договорів оренди землі з УПЦ МП, але вказав на необхідність ухвалення парламентом закону про унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій з керівним центром у РФ.

Мер Києва Віталій Кличко відповів у четвер, 18 травня, на петицію мешканців української столиці щодо скасування права Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на користування земельними ділянками в місті.

Необхідність такого кроку автор петиції, яка зібрала необхідні шість тисяч голосів для розгляду, Максим Кондрюк пояснює тим, що на дев'ятий рік війни "московські попи продовжують дурити голови українцям та ще й на виділеній Київською міською радою землі".

У своїй відповіді Кличко зазначив, що підтримує петицію, "враховуючи повномасштабне вторгнення РФ і триваючу широкомасштабну збройну агресію на території України, а також актуальний суспільний запит".

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За його словами, нині триває робота щодо інвентаризації земельних ділянок, переданих в оренду або користування організаціям, які пропагують чи заперечують факт військової агресії РФ та несуть загрозу національній безпеці України. "На розгляд Київської міської ради вносяться та Київською міською радою розглядаються рішення про відмову у наданні земельних ділянок зазначеним релігійним організаціям", - наголосив Кличко.

Втім, за його словами, "додатковою підставою" для припинення договорів оренди стане ухвалення Верховною Радою законопроєкту №8371, яким унеможливлюється діяльність "релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України, в державі, яка здійснює збройну агресію проти України".

"Після прийняття Верховною Радою зазначеного законопроєкту, орендодавці земель комунальної власності територіальної громади Києва будуть вживати заходів щодо розірвання договорів оренди з УПЦ на підставі нової норми законодавства", - наголосив Кличко. Київрада двічі зверталась до парламенту, уряду та Ради національної безпеки і оборони (РНБО)України з цього питання, однак поки відповідні законодавчі акти не ухвалені, поскаржився мер.

Заборона УПЦ МП в інших регіонах

У низці регіонів України місцева влада припиняє співпрацю з УПЦ МП.

Так, 16 травня депутати Чернівецької обласної ради заборонили діяльність на території області організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок із країною-агресором. Раніше Чернівецька міськрада припинила користування УПЦ МП земельними ділянками на території громади.

28 квітня Вінницька облрада припинила договори оренди нерухомого майна та земельних ділянок з УПЦ МП. Хмельницька міськрада теж припинила право УПЦ МП користуватися землею громади, а облрада ухвалила рішення про "заборону діяльності" цієї церкви в регіоні. Волинська і Рівненська облради також заборонили діяльність УПЦ МП в своїх регіонах.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що в місті припинили існування парафії УПЦ МП.

Водночас голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити парламент.