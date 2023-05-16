  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Церква (ілюстративне фото)
Фото: Leon Neal/Getty Images
ПолітикаУкраїна

У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ МП

Валерій Сааков
23 хв. тому

На території Чернівецької області заборонена діяльність організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок із країною-агресором, вирішила Чернівецька облрада.

https://p.dw.com/p/4RSLY

Депутати Чернівецької обласної ради підтримали заборону діяльності на території області організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок із країною-агресором. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 16 травня, на засіданні Чернівецької облради. Його підтримали 40 депутатів, повідомила Facebook-сторінка ради.

Депутати також рекомендували обласній військовій адміністрації (ОВА) провести аналіз щодо законності використання культових будівель та державного майна, переданого у власність релігійним організаціям, що мають доведений церковно-канонічний зв'язок із Росією.

Це рішення прокоментував голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. "Рішення ухвалили під час розгляду питання про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області. Тепер справа за релігійними громадами та місцевою владою. Люди повинні розуміти, що не може релігійна громада, центр управління якою розташований у країні-агресорі, проводити богослужіння в наших містах і селах", - написав він у Telegram-каналі.

27 квітня Чернівецька міська рада ухвалила рішення щодо припинення користування УПЦ МП 22 земельними ділянкамина території громади.

Заборони УПЦ МП в інших регіонах

Чернівецька область - не єдиний регіон, де місцева влада припиняє співпрацю з Українською православною церквою Московського патріархату.

28 квітня Вінницька облрада припинила договори оренди нерухомого майна та земельних ділянок з релігійними організаціями УПЦ МП. Також Вінницька облрада заборонила УПЦ МП будь-яке користування майном, яке є спільною власністю територіальних громад області.

27 квітня Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області та направила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєктів, які унеможливлять діяльність в Україні релігійних організацій з керівним центром у державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Раніше рішення були ухвалені й в інших областях і громадах України. Так, діяльність УПЦ МП в регіоні заборонили Волинська і Рівненська облради. Своєю чергою міськрада припинила право УПЦ МП користуватися землею в Рівному.

Хмельницька міськрада також припинила право УПЦ МП користуватися земельними ділянками громади, а облрада ухвалила рішення про заборону діяльності цієї церкви в регіоні.

Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що у Львові припинили існування парафії УПЦ МП.

Водночас голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.

Читайте також: Кияни підтримали петицію про розірвання усіх договорів із УПЦ МП

Павло (Лебідь) під домашнім арештом: як реагують у лаврі?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Підозрюваного в корупції суддю Всеволода Князєва звільнено з посади голови Верховного суду України.

Викриття на хабарі: голову Верховного суду Князєва звільнили

Закон і право1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Корупція, ілюстративне фото

Корупція у Верховному суді: "Масштаб справді неймовірний"

Корупція у Верховному суді: "Масштаб справді неймовірний"

Корупція19 хв. тому
external

Чим хворий Лукашенко?

Чим хворий Лукашенко?

Суспільство3 год. тому01:32 хв.
Буксирована гаубиця М777 у США (архівне фото)

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Конфлікти6 год. тому20 фото
external

Борщ для ЗСУ, який можна носити в кишені

Борщ для ЗСУ, який можна носити в кишені

Суспільство8 год. тому02:08 хв.
Ріші Сунак обіймає Володимира Зеленського

Турне Зеленського Європою: нова зброя для України

Турне Зеленського Європою: нова зброя для України

Політика8 год. тому
Україна запровадила санкції проти громадян країн ЄС

Стирчать "вуха РФ": санкції України проти громадян ЄС

Стирчать "вуха РФ": санкції України проти громадян ЄС

Економіка9 год. тому
На головну сторінку