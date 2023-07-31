Китай і Грузія оголосили про стратегічне партнерство

Пекін і Тбілісі підвищили рівень двосторонніх відносин до стратегічного партнерства. Напередодні Грузія оголосила, що в початковій та середній школах діти вивчатимуть китайську мову.

Китай та Грузія підвищили рівень своїх двосторонніх відносин до стратегічного партнерства. Про це йдеться в спільній заяві країн, опублікованій в понеділок, 31 липня, на сайті грузинського уряду . Її підписали під час візиту прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі до Пекіна.

Днем раніше Грузія підписала з Китаєм меморандум, який передбачає початок вивчення китайської мови у початковій та середній грузинських школах.

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Грузія цікава Китаю тим, що лежить на шляху з Азії до Європи. Водночас Китай є тісним союзником Росії, котра у серпні 2008 року окупувала грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію, оголосивши визнання їхньої незалежності. Російські війська дислокуються там і досі.

Формально у Грузії проголошений євроатлантичний курс, однак оглядачі зауважують, що Грузія останнім часом повертається в орбіту російського впливу. З минулого року, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, між Тбілісі та Москвою стали тіснішими торговельні відносини, що викликало занепокоєння можливістю обходу санкцій через територію Грузії. Це, в свою чергу, погіршує зв'язки Грузії з Україною та її союзниками. У травні 2023 року Тбілісі та Москва відновили авіаційне сполучення.

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