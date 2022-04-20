 Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2022

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Новини

Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії

За словами Джеймса Аппатурая, НАТО вважає Грузію одним із "найближчих партнерів". Заступник генсека відвідав Тбілісі, щоб "обговорити практичні кроки" для подальшої співпраці.

Прапори НАТО та Грузії

Прапори НАТО та Грузії

Політика відчинених дверей НАТО щодо Грузії залишилася незмінною. Про це заявив у Тбілісі заступник помічника генсека Північноатлантичного альянсу Джеймс Аппатурай. Його слова процитувала в середу, 20 квітня, грузинська телекомпанія "Формула".

Аппатурай зазначив, що НАТО вважає Грузію одним із "найближчих партнерів", а сам він перебуває у Тбілісі, щоб "обговорити практичні кроки" для подальшої співпраці. "Росія стала більш агресивною і небезпечною, нам потрібно активніше підтримувати наших партнерів", - зазначив заступник помічника Єнса Столтенберга, додавши, що "ситуація в галузі безпеки погіршилася".

Ситуацію з Грузією обговорять на саміті НАТО

Джеймс Аппатурай висловив упевненість, що лідери країн НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня підтвердять відданість Альянсу політиці відкритих дверей. "І Грузію згадають", - наголосив він. Заступник помічника генсека також зазначив, що Грузії необхідно посилити кібербезпеку.

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Черговий саміт глав держав та урядів країн Північноатлантичного альянсу заплановано на 29-30 червня.

Аппатурай раніше обіймав посаду спецпредставника генерального секретаря НАТО у Південному Кавказі та Центральній Азії.

У Тбілісі він запланував переговори в міністерствах оборони та закордонних справ, а також виступ на засіданні комітету з оборони і безпеки парламенту Грузії. Зустріч із депутатами відбудеться у закритому форматі.

Грузія співпрацює з НАТО з кінця 1990-х років. У 2002 році Едуард Шеварднадзе, тодішній президент країни, заявив, що Тбілісі хоче приєднатися до НАТО в рамках третьої хвилі розширення Альянсу. Грузія регулярно бере участь у військових навчаннях спільно з Альянсом.

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