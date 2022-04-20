Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії

Політика відчинених дверей НАТО щодо Грузії залишилася незмінною. Про це заявив у Тбілісі заступник помічника генсека Північноатлантичного альянсу Джеймс Аппатурай. Його слова процитувала в середу, 20 квітня, грузинська телекомпанія "Формула".

Аппатурай зазначив, що НАТО вважає Грузію одним із "найближчих партнерів", а сам він перебуває у Тбілісі, щоб "обговорити практичні кроки" для подальшої співпраці. "Росія стала більш агресивною і небезпечною, нам потрібно активніше підтримувати наших партнерів", - зазначив заступник помічника Єнса Столтенберга, додавши, що "ситуація в галузі безпеки погіршилася".

Ситуацію з Грузією обговорять на саміті НАТО

Джеймс Аппатурай висловив упевненість, що лідери країн НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня підтвердять відданість Альянсу політиці відкритих дверей. "І Грузію згадають", - наголосив він. Заступник помічника генсека також зазначив, що Грузії необхідно посилити кібербезпеку.

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Черговий саміт глав держав та урядів країн Північноатлантичного альянсу заплановано на 29-30 червня.

Аппатурай раніше обіймав посаду спецпредставника генерального секретаря НАТО у Південному Кавказі та Центральній Азії.

У Тбілісі він запланував переговори в міністерствах оборони та закордонних справ, а також виступ на засіданні комітету з оборони і безпеки парламенту Грузії. Зустріч із депутатами відбудеться у закритому форматі.

Грузія співпрацює з НАТО з кінця 1990-х років. У 2002 році Едуард Шеварднадзе, тодішній президент країни, заявив, що Тбілісі хоче приєднатися до НАТО в рамках третьої хвилі розширення Альянсу. Грузія регулярно бере участь у військових навчаннях спільно з Альянсом.