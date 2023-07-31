Лайнер з РФ у Батумі: в порту затримують протестувальників

У порту грузинського Батумі триває акція протесту щодо прибуття туди вже другого круїзного лайнера з туристами з Росії. Сталися сутички з поліцією, протестувальників затримують.

В Грузії у порту Батумі вранці в понеділок, 31 липня, поліція встановлює подвійні кордони й огорожі та затримала вже близько десятьох учасників протесту, що там проходить, повідомляє інформаційний портал "Новини-Грузія".

Протестувальники намагаються завадити причалюванню лайнера Astoria Grand з російськими туристами, однак поліція не дає їм підійти до причалу.

За даними ЗМІ, лайнер увійшов в акваторію Батумі на світанку. Туристи поки на берег не сходили.

Другий туристичний лайнер з РФ у Батумі

Перше прибуття лайнера з російськими туристами в Батумі минулого тижня також супроводжувалося акцією протесту. 27 липня простетувальники принесли плакати з написами: "Русский корабль, иди на **й", "Абхазія - це Грузія", "Росія - окупант", "Покиньте нашу країну".

Частина росіян демонструвала образливі жести та вивішувала прапор РФ учасникам акції з палуби. Деякі російські "гості" заперечували окупацію, а один турист зізнався, що відвідував Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства. Через протест лайнер пішов з порту раніше запланованого.

Протест підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка назвала прибуття до Батумі круїзного лайнера з РФ "російською провокацією". У грузинській керівній партії протест розкритикували. В Агентстві морського транспорту Грузії заявили, що судно зареєстроване на Сейшельських островах і не перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, що в травні було відновлене авіасполучення між Грузією та Росією. 19 травня у Тбілісі вперше з 2019 року приземлився російський пасажирський літак. Попри протести грузинських активістів, кількість авіарейсів між Росією і Грузією зростає.

Читайте також: Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?