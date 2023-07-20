Кіркоров, Міхалков та інші: Канада розширила санкції щодо РФ

Канада внесла до нового санкційного списку 39 осіб і 25 компаній, пов'язаних з російським ВПК або "русифікацією української культури". Розширення санкційного списку щодо РФ оголосили також США.

Канада розширила у четвер, 20 липня, санкції щодо Росії. На сайті канадського уряду повідомляється, що до нового санкційного переліку внесли 20 фізичних і 21 юридичну особу, що пов'язані з військово-промисловим комплексом (ВПК) РФ, а також 19 осіб і чотири компанії, дотичних до галузей культури та освіти.

Перші, як ідеться у повідомленні, "підтримують агресивну війну Росії проти України". Ідеться, зокрема, про:

ватажків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які беруть участь у бойових діях в Україні,

посадовців російського ядерного сектору, зокрема на окупованій українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС),

громадян РФ, пов'язаних з розробкою та виробництвом безпілотників "Орлан-10".

Другі - "підтримують зусилля Кремля з русифікації української культури". "Кремль неодноразово використовував російських знаменитостей для просування своєї так званої "спеціальної військової операції" в країні через музику, концерти та інші заходи", - пояснюється в повідомленні. До санкційного списку включили, серед інших:

співака Філіпа Кіркорова та співачку Юлію Чичеріну,

режисера Микиту Міхалкова та його Youtube-канал "БесогонТВ",

продюсера Йосипа Пригожина,

акторів Івана Охлобистіна та Дмитра Харатьяна,

міністерства культури та освіти РФ.

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2600 фізичних і юридичних осіб з Росії, Білорусі, Молдови та України, які "причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України".

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США розширили санкції проти РФ

20 липня про розширення антиросійських санкцій оголосили і США. До переліку потрапили майже 120 фізичних і юридичних осіб, яким блокується доступ до електроніки та інших товарів, що можуть допомогти Росії вести війну проти України. Серед них опинились компанії з Сирії, Киргизстану та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). "Багато з компаній, проти яких спрямовані санкції, передали РФ електронні компоненти, які виявили в російських системах озброєння, що використовуються проти України", - пояснюється в повідомленні.

Заходи спрямовані також на "зменшення доходів Росії від металургійної та гірничодобувної галузей, послаблення її майбутніх можливостей в енергетичній галузі й ускладнення доступу Росії до міжнародної фінансової системи".

Зокрема, санкції спрямовані проти майже десятка російських компаній, що імпортують технології подвійного призначення іноземного виробництва, а також проти майже 30 російських виробників зброї та інститутів, що займаються оборонними дослідженнями. Також до санкційного списку додали п'ять російських банків і дві ПВК, одна з яких підконтрольна "Газпрому".

Серед осіб, які потрапили до переліку, є шестеро російських заступників міністрів, заступник директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ і губернатор Смоленської області РФ. Санкції передбачають замороження їхніх активів у США та обмеження на здійснення фінансових операцій у країні.

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