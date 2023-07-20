Кіркоров, Міхалков та інші: Канада розширила санкції щодо РФ
Канада розширила у четвер, 20 липня, санкції щодо Росії. На сайті канадського уряду повідомляється, що до нового санкційного переліку внесли 20 фізичних і 21 юридичну особу, що пов'язані з військово-промисловим комплексом (ВПК) РФ, а також 19 осіб і чотири компанії, дотичних до галузей культури та освіти.
Перші, як ідеться у повідомленні, "підтримують агресивну війну Росії проти України". Ідеться, зокрема, про:
- ватажків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які беруть участь у бойових діях в Україні,
- посадовців російського ядерного сектору, зокрема на окупованій українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС),
- громадян РФ, пов'язаних з розробкою та виробництвом безпілотників "Орлан-10".
Другі - "підтримують зусилля Кремля з русифікації української культури". "Кремль неодноразово використовував російських знаменитостей для просування своєї так званої "спеціальної військової операції" в країні через музику, концерти та інші заходи", - пояснюється в повідомленні. До санкційного списку включили, серед інших:
- співака Філіпа Кіркорова та співачку Юлію Чичеріну,
- режисера Микиту Міхалкова та його Youtube-канал "БесогонТВ",
- продюсера Йосипа Пригожина,
- акторів Івана Охлобистіна та Дмитра Харатьяна,
- міністерства культури та освіти РФ.
З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2600 фізичних і юридичних осіб з Росії, Білорусі, Молдови та України, які "причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України".
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США розширили санкції проти РФ
20 липня про розширення антиросійських санкцій оголосили і США. До переліку потрапили майже 120 фізичних і юридичних осіб, яким блокується доступ до електроніки та інших товарів, що можуть допомогти Росії вести війну проти України. Серед них опинились компанії з Сирії, Киргизстану та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). "Багато з компаній, проти яких спрямовані санкції, передали РФ електронні компоненти, які виявили в російських системах озброєння, що використовуються проти України", - пояснюється в повідомленні.
Заходи спрямовані також на "зменшення доходів Росії від металургійної та гірничодобувної галузей, послаблення її майбутніх можливостей в енергетичній галузі й ускладнення доступу Росії до міжнародної фінансової системи".
Зокрема, санкції спрямовані проти майже десятка російських компаній, що імпортують технології подвійного призначення іноземного виробництва, а також проти майже 30 російських виробників зброї та інститутів, що займаються оборонними дослідженнями. Також до санкційного списку додали п'ять російських банків і дві ПВК, одна з яких підконтрольна "Газпрому".
Серед осіб, які потрапили до переліку, є шестеро російських заступників міністрів, заступник директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ і губернатор Смоленської області РФ. Санкції передбачають замороження їхніх активів у США та обмеження на здійснення фінансових операцій у країні.
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