Удар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 113

Внаслідок удару Росії ФАБами по Запоріжжю 8 січня загинули 13 людей, зі 113 поранених десятеро перебувають у важкому стані.

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару російських військ по Запоріжжю 8 січня зросла до 113, десятеро з них перебувають у важкому стані, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"113 поранених, 10 з них у важкому стані - такі наслідки вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя. Ворог ударив ФАБами по середмістю Запоріжжя. Тринадцять людей загинуло. Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині", - написа Федоров у Telegram вранці у четвер, 9 січня.

У лікарнях міста залишаються 59 людей, додав Федоров.

За останніми даними Державної служби наздвичайних ситуацій (ДСНС), ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 квадратних метрів та трьох автомобілей. "Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - повідомили у ДСНС.

У Запоріжжі 9 січня оголошено Днем жалоби.

РФ завдає удари по Запорізькій області

Федоров також повідомив, що загалом за добу, що минула, російські війська завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, завдано 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці, 178 безпілотників різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку і Ольгівське. По області зафіксовано дев'ять обстрілів із РСЗВ та 137 артударів.

"Крім того, надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.