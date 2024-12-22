Ударом російського дрона у Херсоні вбито двох цивільних

Протягом дня на Херсонщині від російських обстрілів загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення. Також обстрілів зазнали населені пункти Запоріжжя, Дніпропетровщини і Сумщини.

Внаслідок атаки російського FPV-дрона у Дніпровському районі Херсона ввечері у суботу, 21 грудня, загинули двоє людей. Про це 22 грудня у Telegram повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За його даними, протягом минулої доби на Херсонщині росіяни обстріляли 25 населених пунктів області і сам Херсон, унаслідок влучань ще шестеро осіб, з яких одна дитина, дістали поранень. За словами очільника ОВА, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 22 приватні будинки.

Обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини і Сумщини

Також російські війська за добу здійснили 349 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, є пошкодження, повідомив глава ОВА Іван Федоров. За його Федорова, росіяни здійснили авіаційний обстріл Новодарівки, а 167 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. Також російські війська здійснили 10 обстрілів з РСЗВ і завдали 171 артудар по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці та низці інших населених пунктів. Там зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури, мирні мешканці не постраждали.

У ніч проти 22 грудня російські війська також обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. За даними глави ОВА Сергія Лисака, постраждалих немає, а щодо руйнувань фахівці обстежують атаковані території.

З Сумщини ж повідомляють про пожежі і пошкодження приватних будинків внаслідок нічних обстрілів. "Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Роменська, Дубов'язівська громади", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА.

Повітряні сили ЗСУ: збито 52 дрони зі 103

У Київській ОВА натомість повідомили, що в одному з населених пунктів області уламки збитого БПЛА впали на дах 25-поверхового житлового будинку. Падіння уламків призвело до пожежі на площі 30 квадратних метрів ліфтової шахти, яку оперативно загасили.

Також пошкоджено вікна в квартирі ще одного 25-типоверхового будинку та легковий автомобіль.

Як повідомили вранці у неділю у Повітряних силах Збройних сил України, вночі російські сили атакували Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів, з яких 52 дрони було збито, а ще 44 - не досягли своїх цілей.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога, зазначається у повідомленні.