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Ударом російського дрона у Херсоні вбито двох цивільних

Максим Сидоржевський
22 грудня 2024 р.

Протягом дня на Херсонщині від російських обстрілів загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення. Також обстрілів зазнали населені пункти Запоріжжя, Дніпропетровщини і Сумщини.

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Наслідки обстрілів Херсона, архівне фото
Наслідки обстрілів Херсона, архівне фотоФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Внаслідок атаки російського FPV-дрона у Дніпровському районі Херсона ввечері у суботу, 21 грудня, загинули двоє людей. Про це 22 грудня у Telegram повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За його даними, протягом минулої доби на Херсонщині росіяни обстріляли 25 населених пунктів області і сам Херсон, унаслідок влучань ще шестеро осіб, з яких одна дитина, дістали поранень. За словами очільника ОВА, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 22 приватні будинки.

Обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини і Сумщини

Також російські війська за добу здійснили 349 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, є пошкодження, повідомив глава ОВА Іван Федоров. За його Федорова, росіяни здійснили авіаційний обстріл Новодарівки, а 167 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. Також російські війська здійснили 10 обстрілів з РСЗВ і завдали 171 артудар по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці та низці інших населених пунктів. Там зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури, мирні мешканці не постраждали.

У ніч проти 22 грудня російські війська також обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. За даними глави ОВА Сергія Лисака, постраждалих немає, а щодо руйнувань фахівці обстежують атаковані території.

З Сумщини ж повідомляють про пожежі і пошкодження приватних будинків внаслідок нічних обстрілів. "Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Роменська, Дубов'язівська громади", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА.

Повітряні сили ЗСУ: збито 52 дрони зі 103

У Київській ОВА натомість повідомили, що в одному з населених пунктів області уламки збитого БПЛА впали на дах 25-поверхового житлового будинку. Падіння уламків призвело до пожежі на площі 30 квадратних метрів ліфтової шахти, яку оперативно загасили.

Також пошкоджено вікна в квартирі ще одного 25-типоверхового будинку та легковий автомобіль. 

Як повідомили вранці у неділю у Повітряних силах Збройних сил України, вночі російські сили атакували Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів, з яких 52 дрони було збито, а ще 44 - не досягли своїх цілей.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога, зазначається у повідомленні.

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