РФ атакувала Запоріжжя: 13 загиблих, 63 постраждалих

Російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, внаслідок чого у місті десятки загиблих і поранених.

Російська армія завдала вдень середи, 8 січня, ударів по Запоріжжю, внаслідок чого в місті десятки загиблих і поранених.

РФ атакувала КАБами промислову інфраструктуру Запоріжжя

"Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі", - повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Станом на 15:50 було відомо про одного загиблого та 30 госпіталізованих.

Станом на 16:40 відомо про 13 загиблих.

За словами Федорова, війська РФ атакували місто керованими авіаційними бомбами (КАБ). Дві з них поцілили в житлові забудови.

Станом на 17:00 відомо про 13 загиблих, 18 поранених. Четверо поранених - у важкому стані.

О 21:20 Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт. За останніми даними ДСНС, загинули 13 людей, постраждали 63.