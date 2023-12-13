"Київстар" оголосив про відновлення зв'язку після атаки

Відновлення зв'язку після хакерської атаки відбуватиметься поступово, тому протягом доби ще можуть бути недоступними деякі сервіси. У "Київстарі" також обіцяють компенсації абонентам.

Український мобільний оператор "Київстар" заявив про включення голосового зв'язку по всій Україні після хакерської атаки.

Як повідомила в середу, 13 грудня, пресслужба компанії, зв'язок почав з'являтися з 18:00.

Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі "короткочасні складнощі". "У такому випадку рекомендуємо: перезавантажити телефони; відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону", - йдеться у повідомленні.

Нині "Київстар" працює над відновленням передачі даних і SMS, які мають стати доступними протягом доби.

У компанії також обіцяють компенсації абонентам, які не могли скористатись сервісами через кібератаку.

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Захист "Київстару" зламали через співробітника

Тим часом президент "Київстару" Олександр Комаров пояснив, як хакерам вдалося зламати захист компанії. "Це сталося, оскільки був скомпрометований обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. Щодо цього ведеться слідство", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Комарова, компанія використовувала для захисту від кіберзагроз найсучасніші технології, і з початку повномасштабної війни Росії проти України відбила близько 500 кібератак. "Приклад "Київстару" свідчить про те, що навіть найзахищенішу інфраструктуру можна уразити", - сказав він, додавши, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери".

"Київстар" зазнав масованої хакерської атаки 12 грудня. Відповідальність за неї взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань"Солнцепек". За даними Служби безпеки України, це угруповання є хакерським підрозділом головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ), "яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності".

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