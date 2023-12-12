"Київстар" зазнав хакерської атаки

Збій у мережі українського мобільного оператора "Київстар" спричинила хакерська атака, повідомляє компанія. Там запевняють, що дані абонентів не скомпроментовані.

Від ранку вівторка, 12 грудня, абоненти української компанії "Київстар" скаржаться на збій зв'язку.

"Сьогодні вранці ми стали мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв’язку та доступу в інтернет", - повідомила компанія вдень. "Київстар" зазначив, що залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

"Найважливіше, що станом на зараз персональні дані абонентів не скомпрометовані", - запевнили у "Київстар".

Раніше у цей день низка ЗМІ зазначала, що ідеться про хакерську атаку на "Київстар", але мобільний оператор підтверджував лише факт технічного збою, внаслідок якого "можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази".

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