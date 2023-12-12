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СуспільствоУкраїна

"Київстар" зазнав хакерської атаки

Дмитро Шварц
12 грудня 2023 р.

Збій у мережі українського мобільного оператора "Київстар" спричинила хакерська атака, повідомляє компанія. Там запевняють, що дані абонентів не скомпроментовані.

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Symbolbild | Junge Frau Smartphone
Фото: Dimaberlin/Pond5 Images/IMAGO

Від ранку вівторка, 12 грудня, абоненти української компанії "Київстар" скаржаться на збій зв'язку.

"Сьогодні вранці ми стали мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв’язку та  доступу в інтернет", - повідомила компанія вдень. "Київстар" зазначив, що залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

"Найважливіше, що станом на зараз персональні дані абонентів не скомпрометовані", - запевнили у "Київстар". 

Раніше у цей день низка ЗМІ зазначала, що ідеться про хакерську атаку на "Київстар", але мобільний оператор підтверджував лише факт технічного збою, внаслідок якого "можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази". 

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