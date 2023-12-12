"Київстар" зазнав хакерської атаки
Від ранку вівторка, 12 грудня, абоненти української компанії "Київстар" скаржаться на збій зв'язку.
"Сьогодні вранці ми стали мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв’язку та доступу в інтернет", - повідомила компанія вдень. "Київстар" зазначив, що залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.
"Найважливіше, що станом на зараз персональні дані абонентів не скомпрометовані", - запевнили у "Київстар".
Раніше у цей день низка ЗМІ зазначала, що ідеться про хакерську атаку на "Київстар", але мобільний оператор підтверджував лише факт технічного збою, внаслідок якого "можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази".
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