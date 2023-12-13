СБУ: Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли хакери РФ

Відповідальність за масовану хакерську атаку на українського мобільного оператора "Київстар" взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Про це у середу, 12 грудня, заявила Служба безпеки України (СБУ). В українській спецслужбі додали, що це угруповання є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил Росії, "яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності".

Також у СБУ зазначили, що кіберфахівці спецслужби та спеціалісти "Київстару" у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після хакерської атаки 12 грудня. "За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу", - пояснили в СБУ.

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Напередодні найбільший мобільний оператор України компанія "Київстар" зазнав масованої хакерської атаки. Вона спричинила потужні технічні збої, внаслідок яких були недоступними послуги мобільного зв'язку та доступу в інтернет. Збій у мережі вплинув також на національний роумінг. Станом на червень 2023 року "Київстар" мав 24,1 мільйона абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 мільйона абонентів фіксованого інтернету.