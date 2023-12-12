"Монобанк" заявляє про відбиття хакерської атаки

Український віртуальний банк "Монобанк" відбив DDoS-атаки, повідомив у вівторок, 12 грудня, співвласник фінустанови Олег Гороховський.

"Відбили. Моно - броня", - написав Гороховський у Telegram приблизно через 40 хвилин після того, як він повідомив про атаку. За його словами, масована DDoS атака відбулася на "точки входу на Amazon (банки, сайт)".

Хакери зруйнували частину інфраструктури "Київстару"

Вранці 12 грудня український мобільний оператор "Київстар" також зазнав хакерської атаки.Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв'язку та доступу в інтернет. Як повідомив гендректор компанії Олександр Комаров, поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі, адже сталася "дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована ІТ-інфраструктура".

"Ціллю (цієї атаки. - Ред.) було руйнування інфраструктури, і частково вона була досягнута. Суттєво пошкодили інфраструктуру, був обмежений доступ, через що ми не могли протидіяти на віртуальному рівні, тому ми вимикали "Київстар" фізично з мережі, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури компанії", - сказав він в ефірі телемарафону.

Комаров зауважив, що зараз не працює національний роумінг, тому що частково зруйновано дві важливі системи. Водночас нині частково працює фіксована мережа, але якщо не виправити проблему, то мережа припинить працювати протягом 8-12 годин. При цьому гендиректор компанії наголосив, що витоку персональних даних абонентів не допущено.

СБУ: За хакерською можуть стояти російські спецслужби

Також, як повідомила пресслужба "Київстару", для фіксації обставин та наслідків протиправного втручання у діяльність мережі були залучені представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Служба безпеки України (СБУ) вже відкрила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями, повідомили "Суспільному" правоохоронці.. Одна із версій - за хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.

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ГУР заявляє про злам федеральної податкової служби ФР

Тим часом Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) повідомило , що здійснило "чергову успішну спецоперацію на території РФ - цього разу атакували податкову систему держави-агресора". Зазначається, що під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із захищених ключових центральних серверів федеральної податкової служби (ФНС) РФ, а далі - у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.

"Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ. У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ", - йдеться у повідомленні.

В ГУР наголошують, що росіяни безуспішно намагаються відновити роботу податкової уже четвертий день поспіль, а, за оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць.

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